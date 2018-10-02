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2018 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 13:00 | Son Güncelleme

Nobel Fizik Ödülü, 'lazer fiziği alanında yaptıkları çığır açan icatlarından' dolayı Arthur Ashkin, Gerard Mourou ile Donna Strickland'e verildi.

2018 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan belli oldu

İsveç Kraliyet Akademisi, Nobel Fizik Ödülü'nün sahiplerini açıkladı.

Bu yılki ödül, bilim insanları Arthur Ashkin, Gerard Mourou ve Donna Strickland'a verildi.

Üç bilim insanı, lazer fizikteki çığır açan buluşları nedeniyle ödüle uzandı.

2018 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan belli oldu

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Anahtar Kelimeler:
Nobel fizik ödülü 2018 nobel Arthur Ashkin Gerard Mourou Donna Strickland

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