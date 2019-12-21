HABER

2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapanış töreniyle sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 12:03 | Son Güncelleme

Malezya'nın Perak eyaleti Kralı Sultan Nazrin Muizzuddin Şah, mültecilere yardım çağrısında bulundu

Malezya'nın Perak eyaleti Kralı Sultan Nazrin Muizzuddin Şah, İslam dünyasındaki mülteci sorununa dikkati çekerek, "Tıpkı Peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde Ensarların, muhacirleri ağırladığı gibi onlara ulaşıp yardım etmeli ve daha fazlasını yapmalıyız." dedi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 2019 Kuala Lumpur Zirvesi, kapanış töreni ile sona erdi.

Sultan Nazrin, kapanışta yaptığı konuşmada, İslam dünyasındaki mülteci sorununa değindi. Müslüman ülkelerin genel olarak mülteciler için yeterli adımları atmadığını vurgulayan Sultan Nazrin, mültecilere yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Sultan Nazrin, "Tıpkı Peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde Ensarların, muhacirleri ağırladığı gibi onlara ulaşıp yardım etmeli ve daha fazlasını yapmalıyız." dedi.

Dünyanın birçok Müslüman ülkesinde savaştan ve baskıdan kaçan milyonlarca mültecinin, uzun yıllar sürecek çözümleri bekleyemeyeceğini belirten Sultan Nazrin, "Onların mücadelesi çok basit bir şekilde hayatta kalmaktan başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

Sultan Nazrin, Suriyeli mültecilerin dramına değinerek, Türkiye ve Lübnan gibi ülkeler dışında Müslüman ülkelerin Suriyelilere yardım etmediği gerçeğinin altını çizdi.

İnanması güç ama... Burada ölmek yasak! İnanması güç ama... Burada ölmek yasak!
Olumsuz hava deniz ulaşımını vurduOlumsuz hava deniz ulaşımını vurdu
İstanbul’da 123 bin 610 adet kaçak ilaç ele geçirildiİstanbul’da 123 bin 610 adet kaçak ilaç ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 Kuala Lumpur Zirvesi Malezya

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadının polis oğlu da tanıdık çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu

Ağabeyenin cesediyle 10 saat kurtarılmayı bekledi

Ağabeyenin cesediyle 10 saat kurtarılmayı bekledi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

İstanbul Trafik Vakfı'nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, kurtarma faaliyetleri sona erdi

İstanbul Valililiği duyurdu! Faaliyetleri durduruldu

Aralık ayındaki güneşli havalarla ilgili flaş açıklama: Ölümcül

Aralık ayındaki güneşli havalarla ilgili flaş açıklama: Ölümcül

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.