HABER

2019 MSÜ tercihleri başladı! MSÜ tercihi nasıl yapılır? Harp Okulları ve Astsubay MYO 2019 tercihleri…

EĞİTİM HABERLERİ  | 29.04.2019 10:21 | Son Güncelleme

MSÜ 2019 tercihleri başlıyor. Adayların öğrenci alım sürecindeki diğer aşamalara katılabilmeleri için tercih süresini kaçırmamaları önemli.

2019 MSÜ tercihleri başladı! MSÜ tercihi nasıl yapılır? Harp Okulları ve Astsubay MYO 2019 tercihleri…

Ordunun ihtiyacı olan subay ve astsubayları yetiştirmek için kurulan Milli Savunma Üniversitesi her yıl titiz bir eleme sonrasında öğrenci alımı yapıyor. 2019 yılı için de öğrenci alım sürecinin ilk adımları tamamlanmıştı. 7 Nisan’da ilk sınav yapıldı ve 26 Nisan tarihinde sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar online olarak açıklanmış ve adaylara herhangi bir sınav sonuç belgesi gönderilmemişti. Şimdi aday öğrencilerin önünde tercih süreci var.

MSÜ tercihi yapmak için TIKLAYINIZ!

Tercihler Başlıyor
Aday öğrenciler için tercih süreci bugün başlıyor. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak tercihler sonrasında kimlerin 2. seçim aşamasına katılıp katılmayacağı belli olacak. Tercihler sırasında adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta yerleştirmelerin ilk sırada bulunan tercihten başlayacak olması. Adayın puanı ilk sıradaki tercihine yerleşmeye yetmiyor ise hemen arkasından gelen tercihleri kontrol edilecek. Bunun için tercih aşamasının son derece dikkatli bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor.

Sonuçlar Haziran’da Açıklanacak
Adayların tercih işlemleri tamamlandıktan sonra sıra sonuçların açıklanmasına gelecek. Sınav sonuçları 13 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak ve buna göre kimlerin 2. seçim aşamasına katılacağı belli olacak. 24 Haziran-26Temmuz tarihleri arasında da 2. seçim aşaması tamamlanacak. Bu aşamada adaylar pek çok yönden değerlendirilecekler. Asker olabilmek için gerekli şartların taşınıp taşınmadığına bakılacak. Evrak kontrolü ile başlayacak olan bu aşamada fiziki değerlendirme, boy ve kilo ölçümü, fiziki yeterlilik testleri yapılacak. Her bir aday sınav süresince aşama aşama değerlendirilecek ve bütün aşamaları geçenler intibak eğitimine alınacaklar. MSÜ öğrencisi olabilmenin bir başka şartı ise adayların güvenlik ve arşiv kayıtlarının olumlu olması.


Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor
MSÜ mülakatları Ne zaman yapılacak?MSÜ mülakatları Ne zaman yapılacak?
2019 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
msü msü tercih dönemi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Marmaris'te 4.8 büyüklüğünde deprem

Marmaris'te 4.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Okullarda yeni dönem! Bakanlık hazırladı

Okullarda yeni dönem! Bakanlık hazırladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bu sınava girenler dikkat! ÖSYM yayımladı...

Bu sınava girenler dikkat! ÖSYM yayımladı...

Hak Kazananlar belli oldu!

Hak Kazananlar belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSÜ mülakatları Ne zaman yapılacak? Mülakat süreci hakkında detaylar

MSÜ mülakatları Ne zaman yapılacak?

2019 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2019 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı!

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı!

2019 TUS tercih sonuçları belli oldu!

2019 TUS tercih sonuçları belli oldu!

2019 MSÜ baraj puanı değişti mi? MSÜ baraj puanı kaç? MSÜ sınavına kaç kişi girdi?

Sınav baraj puanı değişti mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.