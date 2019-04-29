2019 MSÜ tercihleri başladı! MSÜ tercihi nasıl yapılır? Harp Okulları ve Astsubay MYO 2019 tercihleri…

Ordunun ihtiyacı olan subay ve astsubayları yetiştirmek için kurulan Milli Savunma Üniversitesi her yıl titiz bir eleme sonrasında öğrenci alımı yapıyor. 2019 yılı için de öğrenci alım sürecinin ilk adımları tamamlanmıştı. 7 Nisan’da ilk sınav yapıldı ve 26 Nisan tarihinde sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar online olarak açıklanmış ve adaylara herhangi bir sınav sonuç belgesi gönderilmemişti. Şimdi aday öğrencilerin önünde tercih süreci var.

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Tercihler Başlıyor

Aday öğrenciler için tercih süreci bugün başlıyor. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak tercihler sonrasında kimlerin 2. seçim aşamasına katılıp katılmayacağı belli olacak. Tercihler sırasında adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta yerleştirmelerin ilk sırada bulunan tercihten başlayacak olması. Adayın puanı ilk sıradaki tercihine yerleşmeye yetmiyor ise hemen arkasından gelen tercihleri kontrol edilecek. Bunun için tercih aşamasının son derece dikkatli bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor.