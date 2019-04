2019 nisan ayı burç yorumları

Nisan ayına pozitif başlıyorsunuz. Yaşadığınız çevrede gözler sizin üstünüzde olabilir. Hem başarılarınızla hem özel hayatınızla dikkat çekiyor olacaksınız. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay, güzel fırsatları da beraberinde getiriyor olacak. Göreceksiniz ki eskiyi arkanızda bıraktığınızda önünüze çok güzel yeni fırsatlar çıkacaktır. Yine aynı gün dileğiniz neyse çok içten dileyin. Yeni olan her şeyi kendinize çekebilirsiniz. Yeni bir aşk, yeni bir iş veya yeni bir bebek bile olabilir. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar eğitim, seyahat, yurt dışı, hukuk ile ilgili konularda işleriniz biraz daha ağır ilerleyebilir. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar hareketli günler sizi bekliyor. Çevrenizde insanlar size fikir danışabilir. Konuştuklarınız insanlara yol gösterici olabilir. Beklediğiniz güzel haberleri alabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. 19 Nisan tarihinde 29 derecede Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. İlişkinizde ve evliliğinizde gerginlikler yaşayabilirsiniz. İstemeden de olsa partnerinize sert tepkiler verebilirsiniz. Ortak iş açmış olanlar varsa bu tarih yakınlarında ortağıyla sürtüşmeler yaşayabilir. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar maddi anlamda güçleneceğiniz bir dönemde olacaksınız. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar aşk hayatınızda hareketlenmeler başlayabilir. Çekici olduğunuz bir zaman diliminde olacaksınız. Estetik yaptırmak için uygun bir dönemdir. Saç veya stilinizde değişiklikler yapabilirsiniz. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. Diğer gezegenler kadar hızlı bir etki yapmasa da 3 Ekim tarihine kadar kariyer konularınızda öfkenize hakim olmalısınız. Elinizde olmadan bir anda verdiğiniz tepki emeklerinizin boşa gitmesine sebep olabilir. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar o da Plüton gibi kariyer konularınızda sizleri etkileyecek. Satürn retrosu ise çok çalışmanız gereken, çalışırken de önünüze zorluklar çıkartan bir durum yaratabilir. Çalışmıyorsanız da geleceğiniz konusunda kaygılı durumlar yaşayabilirsiniz. Geleceğinizi garanti görmeyip, umutsuzluğa kapılabilirsiniz.

Şanslı ve olumlu günler: 1-4-5-6-14-15-22-23-27-28

Düşük enerjili günler: 2-3-16-17-20-21-29-30

Aşkta güzel günler: 14-15

Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Nisan ayı yorumlarını okumayı unutmayınız.

Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Nisan ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar:

1 Nisan 06:01-17:47

3 Nisan 18:35’ten 4 Nisan 05:56’ya kadar

6 Nisan 05:14-16:06

8 Nisan 11:28’den 9 Nisan 00:14’e kadar

10 Nisan 20:26’dan 11 Nisan 06:31’e kadar

13 Nisan 02:32-10:50

15 Nisan 04:38-13:13

17 Nisan 09:00-14:21

19 Nisan 14:12-15:40

21 Nisan 06:59-18:59

23 Nisan 14:43’ten 24 Nisan 01:49’a kadar

25 Nisan 22:47’den 26 Nisan 12:27’ye kadar

28 Nisan 12:43’ten 29 Nisan 01:11’e kadar

BOĞA

Nisan ayına kariyerinize odaklanarak başlıyorsunuz. Yeni bir iş bakmayı düşünebilirsiniz. Memnun olmadığınız şartları yöneticinizle konuşmak isteyebilirsiniz. Ayın ilk günü başvuru için uygun bir zamandır. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay, sağlığınızla ilgili olumlu yeni bir gelişme yaratabilir. Ruhsal olarak kafanız karışık olabilir. Bu yeniay bilinçaltınızı temizlemek, sizi aşağı çeken kişileri hayatınızdan çıkarmak için destekleyicidir. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar harcamalarınızda abartıya kaçmayın. Bu dönem borçlanmak için iyi bir vakit değil, sonradan kapatamayabilirsiniz. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar geçmişteki birinden tekrardan haber alabilirsiniz. Meditasyon, yoga gibi aktivitelere başlayabilirsiniz. 19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Riskli hareketlerden kaçınmalısınız. Ofiste de gergin olabilirsiniz. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. Sizlerin dönemi başlıyor. Sizler doğum günlerinizi kutlamaya başlarken, Güneş de destek olmaya devam ediyor. 21 Mayıs’a kadar kendinizi her konuda güçlü hissedeceksiniz. Cesaret edemediğiniz eyleme geçemediğiniz her konu için şimdi harekete geçebilirsiniz. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. 20 Nisan’da ayrıca Venüs de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar eski sevgilinizden haber alabilirsiniz. Tekrardan geri dönme sinyalleri verebilir. Kişisel gelişim çalışmalarına merak salabilirsiniz. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar akademik hayatınızda, yurt dışı bağlantılı işlerinizde, hukuki süreçlerinizde daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Fazla hırsla yola çıkarsanız güzel gidecek bir olayı tersine çevirebilirsiniz. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar eğitim konularınızda, seyahatlerinizde işleriniz ağır ilerleyebilir. Eğer ki bir üniversite başvurusu yapacaksınız bu tarihten önce evraklarınızı tamamlayın. Aynı şey yurt dışı işleriniz ve seyahatleriniz için de geçerlidir. Her şeyi garantilediğinizden emin olun. Son dakikaya bırakmayın. Bazen karamsar bir ruh haline bürünebilirsiniz. Kendinize iyi gelen aktivitelere vakit ayırmak psikolojinize iyi gelecektir.