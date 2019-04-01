2019 nisan ayı burç yorumları

KOÇ Nisan ayına pozitif başlıyorsunuz. Yaşadığınız çevrede gözler sizin üstünüzde olabilir. Hem başarılarınızla hem özel hayatınızla dikkat çekiyor olacaksınız. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay, güzel fırsatları da beraberinde getiriyor olacak. Göreceksiniz ki eskiyi arkanızda bıraktığınızda önünüze çok güzel yeni fırsatlar çıkacaktır. Yine aynı gün dileğiniz neyse çok içten dileyin. Yeni olan her şeyi kendinize çekebilirsiniz. Yeni bir aşk, yeni bir iş veya yeni bir bebek bile olabilir. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar eğitim, seyahat, yurt dışı, hukuk ile ilgili konularda işleriniz biraz daha ağır ilerleyebilir. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar hareketli günler sizi bekliyor. Çevrenizde insanlar size fikir danışabilir. Konuştuklarınız insanlara yol gösterici olabilir. Beklediğiniz güzel haberleri alabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. 19 Nisan tarihinde 29 derecede Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. İlişkinizde ve evliliğinizde gerginlikler yaşayabilirsiniz. İstemeden de olsa partnerinize sert tepkiler verebilirsiniz. Ortak iş açmış olanlar varsa bu tarih yakınlarında ortağıyla sürtüşmeler yaşayabilir. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar maddi anlamda güçleneceğiniz bir dönemde olacaksınız. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar aşk hayatınızda hareketlenmeler başlayabilir. Çekici olduğunuz bir zaman diliminde olacaksınız. Estetik yaptırmak için uygun bir dönemdir. Saç veya stilinizde değişiklikler yapabilirsiniz. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. Diğer gezegenler kadar hızlı bir etki yapmasa da 3 Ekim tarihine kadar kariyer konularınızda öfkenize hakim olmalısınız. Elinizde olmadan bir anda verdiğiniz tepki emeklerinizin boşa gitmesine sebep olabilir. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar o da Plüton gibi kariyer konularınızda sizleri etkileyecek. Satürn retrosu ise çok çalışmanız gereken, çalışırken de önünüze zorluklar çıkartan bir durum yaratabilir. Çalışmıyorsanız da geleceğiniz konusunda kaygılı durumlar yaşayabilirsiniz. Geleceğinizi garanti görmeyip, umutsuzluğa kapılabilirsiniz.

Şanslı ve olumlu günler: 1-4-5-6-14-15-22-23-27-28 Düşük enerjili günler: 2-3-16-17-20-21-29-30 Aşkta güzel günler: 14-15 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Nisan ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Nisan ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 1 Nisan 06:01-17:47 3 Nisan 18:35’ten 4 Nisan 05:56’ya kadar 6 Nisan 05:14-16:06 8 Nisan 11:28’den 9 Nisan 00:14’e kadar 10 Nisan 20:26’dan 11 Nisan 06:31’e kadar 13 Nisan 02:32-10:50 15 Nisan 04:38-13:13 17 Nisan 09:00-14:21 19 Nisan 14:12-15:40 21 Nisan 06:59-18:59 23 Nisan 14:43’ten 24 Nisan 01:49’a kadar 25 Nisan 22:47’den 26 Nisan 12:27’ye kadar 28 Nisan 12:43’ten 29 Nisan 01:11’e kadar BOĞA Nisan ayına kariyerinize odaklanarak başlıyorsunuz. Yeni bir iş bakmayı düşünebilirsiniz. Memnun olmadığınız şartları yöneticinizle konuşmak isteyebilirsiniz. Ayın ilk günü başvuru için uygun bir zamandır. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay, sağlığınızla ilgili olumlu yeni bir gelişme yaratabilir. Ruhsal olarak kafanız karışık olabilir. Bu yeniay bilinçaltınızı temizlemek, sizi aşağı çeken kişileri hayatınızdan çıkarmak için destekleyicidir. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar harcamalarınızda abartıya kaçmayın. Bu dönem borçlanmak için iyi bir vakit değil, sonradan kapatamayabilirsiniz. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar geçmişteki birinden tekrardan haber alabilirsiniz. Meditasyon, yoga gibi aktivitelere başlayabilirsiniz. 19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Riskli hareketlerden kaçınmalısınız. Ofiste de gergin olabilirsiniz. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. Sizlerin dönemi başlıyor. Sizler doğum günlerinizi kutlamaya başlarken, Güneş de destek olmaya devam ediyor. 21 Mayıs’a kadar kendinizi her konuda güçlü hissedeceksiniz. Cesaret edemediğiniz eyleme geçemediğiniz her konu için şimdi harekete geçebilirsiniz. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. 20 Nisan’da ayrıca Venüs de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar eski sevgilinizden haber alabilirsiniz. Tekrardan geri dönme sinyalleri verebilir. Kişisel gelişim çalışmalarına merak salabilirsiniz. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar akademik hayatınızda, yurt dışı bağlantılı işlerinizde, hukuki süreçlerinizde daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Fazla hırsla yola çıkarsanız güzel gidecek bir olayı tersine çevirebilirsiniz. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar eğitim konularınızda, seyahatlerinizde işleriniz ağır ilerleyebilir. Eğer ki bir üniversite başvurusu yapacaksınız bu tarihten önce evraklarınızı tamamlayın. Aynı şey yurt dışı işleriniz ve seyahatleriniz için de geçerlidir. Her şeyi garantilediğinizden emin olun. Son dakikaya bırakmayın. Bazen karamsar bir ruh haline bürünebilirsiniz. Kendinize iyi gelen aktivitelere vakit ayırmak psikolojinize iyi gelecektir.

Şanslı ve olumlu günler: 2-3-7-8-16-17-24-25-30 Düşük enerjili günler: 4-5-6-18-19-22-23 Aşkta güzel günler: 16-17 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Nisan ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Nisan ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 1 Nisan 06:01-17:47 3 Nisan 18:35’ten 4 Nisan 05:56’ya kadar 6 Nisan 05:14-16:06 8 Nisan 11:28’den 9 Nisan 00:14’e kadar 10 Nisan 20:26’dan 11 Nisan 06:31’e kadar 13 Nisan 02:32-10:50 15 Nisan 04:38-13:13 17 Nisan 09:00-14:21 19 Nisan 14:12-15:40 21 Nisan 06:59-18:59 23 Nisan 14:43’ten 24 Nisan 01:49’a kadar 25 Nisan 22:47’den 26 Nisan 12:27’ye kadar 28 Nisan 12:43’ten 29 Nisan 01:11’e kadar İKİZLER Nisan ayına seyahat planları yaparak başlayabilirsiniz. Biraz daha özgür kalmak isteyeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Bu seyahati belki bir şeylerin kararını vermek kafanızı dinlemek için de değerlendirebilirsiniz. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay, size şans getirecektir. Arkadaşların vasıtasıyla hayatınıza yeni bir alana yer açabilirsiniz. Bu belki de bir iş fırsatı olur veya biriyle tanıştırmaları sonucu hayatınızın aşkı da olabilir. Eğer Nisan başında bir şeye başlayacaksanız bu 5 Nisan olsun, şansınız açık. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar ilişki ve evlilik hayatınızda bazı şeyler yavaş ilerleyebilir. Belki evlilik hazırlıkları beklediğinizden uzun sürebilir. Belki iki taraf anlaşmakta zorlanabilir. Ama bir Satürn gibi zorluk çıkartmayacağından sadece kendinizi bu konularda biraz şanssız hissedebilirsiniz. Ortak iş açmayı düşünüyorsanız ortağınızla her şeyi karara bağladığınızdan emin olun. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar sosyal yardım kuruluşlarında ihtiyacı olan insanların sesi olabilirsiniz. Dostlarınızla iletişiminiz arttığı daha enerjik bir ruh halinde olacaksınız.19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Aşk hayatınızda partnerinizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Tepkinizi verirken kelimelerinizi dikkatli seçin. Çocuğunuzla alakalı da stresli zamanlar yaşayabilirsiniz. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar kronik bir rahatsızlığınız varsa kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Yeni tedavilerle şifa bulabilirsiniz. Psikolojik olarak da kendinizi toparlıyorsunuz. Kişisel gelişim çalışmalarına başlayabilirsiniz. 20 Nisan’da Venüs de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar bulunduğunuz toplukta göz önünde olabilirsiniz. Yaptığınız işlerle ünlenebilirsiniz. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar maddi konularda çok fazla hırs yaptığınızda getiriden çok götürüsünün olacağı zamanlar yaşayabilirsiniz. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar yaptığınız harcamalarda dikkatli olun. Borçlarınız giderek artabilir. Gelirinizin üstünde yapacağınız ödemeleri kapatmakta zorlanabilirsiniz. Maddi konularda temkinli olmalısınız.

Şanslı ve olumlu günler: 1-4-5-6-9-10-18-19-27-28 Düşük enerjili günler: 7-8-20-21-24-25-26 Aşkta güzel günler: 18-19 (19’unda dolunay olduğunu dikkate alınız.) Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Nisan ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Nisan ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 1 Nisan 06:01-17:47 3 Nisan 18:35’ten 4 Nisan 05:56’ya kadar 6 Nisan 05:14-16:06 8 Nisan 11:28’den 9 Nisan 00:14’e kadar 10 Nisan 20:26’dan 11 Nisan 06:31’e kadar 13 Nisan 02:32-10:50 15 Nisan 04:38-13:13 17 Nisan 09:00-14:21 19 Nisan 14:12-15:40 21 Nisan 06:59-18:59 23 Nisan 14:43’ten 24 Nisan 01:49’a kadar 25 Nisan 22:47’den 26 Nisan 12:27’ye kadar 28 Nisan 12:43’ten 29 Nisan 01:11’e kadar YENGEÇ Nisan ayına maddi durumunuza odaklanarak başlıyorsunuz. Birikmiş borçlarınızı veya ertelediğiniz ödemelerinizi yapabilirsiniz. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay, kariyer hayatınızda yeni sayfalar açmanıza destek verecektir. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Siz de iş değiştirmek isteyebilir, yeni bir başvuru yapabilirsiniz. Her iki türlü de sizin için hayırlı olan gelişmeyle karşılaşabilirsiniz. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar sağlığınızla ilgili konularda şansınız düşük olabilir. Örneğin sürekli grip oluyorsunuzdur ama bir türlü tamamen geçmiyordur gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Ofis ortamında başarılı olmanıza rağmen bazı işleriniz çok yavaş ilerleyebilir. Negatif sonuçlanmaz ama küçük pürüzler vaktinizi alabilir. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar kariyerinizi ilgilendiren bir haber alabilirsiniz. 19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Aile yaşantınızda sert bir tutum takınabilirsiniz. Aile bireylerinden birinin sağlık problemine vakit harcayabilirsiniz. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar arkadaşlarınızdan destek görebilirsiniz. Herhangi bir sorununuz olduğunda hemen yanınızda yer alacaklardır. Yaşadığınız topluluk içerisinde elde ettiğiniz başarılarla ilgi çekebilirsiniz. Şansınızın açıldığı bir dönemdesiniz. 20 Nisan’da ayrıca Venüs de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar yüksek getirisi olan iş teklifleri ya da ortaklık teklifleri alabilirsiniz. Çalışmıyorsanız geleceğinizle ilgili bir planınızı artık eyleme dökebilirsiniz. Bir gayrimenkul yatırımı olabilir. Bir yere taşınma ya da bir şeye sahip olma gibi hayalinizdekine erişmek için harekete geçebilirsiniz. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar ilişki ve evlilik hayatınızda kontrolcü tavrınız yer yer partnerinizle tartışmalara yol açabilir. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar eşinizle veya sevgilinizle ilgili bir karar sürecinde olabilirsiniz. Bazı süreçlerin artık sizi tatmin etmediğini düşünebilirsiniz. Satürn bildiğiniz üzere ders vericidir. Belki de partnerinizle ilgili göremediğiniz gerçekleri yavaş yavaş görebilirsiniz. Hayalperest değil tamamen gerçekçi olacağınız bir dönemde olacaksınız.

Şanslı ve olumlu günler: 2-3-7-8-11-12-20-21-29-30 Düşük enerjili günler: 1-9-10-22-23-27-28 Aşkta güzel günler: 20-21 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Nisan ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Nisan ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 1 Nisan 06:01-17:47 3 Nisan 18:35’ten 4 Nisan 05:56’ya kadar 6 Nisan 05:14-16:06 8 Nisan 11:28’den 9 Nisan 00:14’e kadar 10 Nisan 20:26’dan 11 Nisan 06:31’e kadar 13 Nisan 02:32-10:50 15 Nisan 04:38-13:13 17 Nisan 09:00-14:21 19 Nisan 14:12-15:40 21 Nisan 06:59-18:59 23 Nisan 14:43’ten 24 Nisan 01:49’a kadar 25 Nisan 22:47’den 26 Nisan 12:27’ye kadar 28 Nisan 12:43’ten 29 Nisan 01:11’e kadar ASLAN Nisan ayına eşinize ve sevgilinize odaklanarak başlıyorsunuz. Duygusal hayatınız ön planda olacak. Seyahat gündeminizde bu ay sıklaşabilir. Belki gelecekteki bir tatil için ayın başından itibaren araştırmalar yapabilirsiniz. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay, yeni bir eğitime başlamanız için fırsat verecektir. Akademik hayatınızda güzel bir evreye girdiğinizi görebilirsiniz. Yurt dışı bağlantınız varsa yeni bir sözleşmeye imza atabilirsiniz. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar aşk hayatınızdaki konular biraz yavaş ilerleyebilir. Kısacası tutkulu aşk döneminizde bir süre daha sakin ve mesafeli bir duruş sergileyebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili bir konu varsa yavaş ama sonucu güzel olabilecek bir süreç söz konusu olabilir. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar beklediğiniz pozitif haberleri alabilirsiniz. Yeni ilgi alanlarına merak salabilirsiniz. Astroloji, felsefe gibi konuları araştırabilir, eğitimlere de başlayabilirsiniz. 19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. İletişim problemleri baş gösterebilir. Sıklıkla yanlış anlaşıldığınızı düşünebilirsiniz. Sinirleriniz gergin olabilir. İlk aklınıza gelen cümleyi söylemeyin. Eğitim hayatınızda da agresif bir günde olabilirsiniz. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar kariyer hayatınızda güçlü bir dönemde olacaksınız. Yeni tekliflere hazır olmalısınız. Siz de başvuru yapacaksanız bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar eğitim hayatınızda, yurt dışı işlerinizde güzel gelişmelere olabilir. Başvurularınız kabul olabilir. Genel olarak mutlu ve iyimser hissedeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar hırslarınızın kurbanı olmamak için iş hayatınızda her zaman sakin ve ılımlı gözükmeye çalışın. Agresif bir anınızda güzel kariyeri hayatınızı tersine çevirmeyin. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Satürn retroyken gerçekleri saklayabilir. Bir şeyiniz yok sandığınızda belki de derinlerde başka bir hastalık yatıyor olabilir. Duygusal olarak çok fazla kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu görmeniz zorlaşabilir. Evcil hayvanınız varsa bu süreçte ona dikkat etmelisiniz. Ofiste altınızda çalışanlar yüzünüze gülüp arkanızdan konuşabilirler. Kariyer yaşantınızda kendinizden başka kimse olmadığını unutmayın.

Şanslı ve olumlu günler: 4-5-6-9-10-13-14-15-22-23 Düşük enerjili günler: 2-3-11-12-24-25-26-29-30 Aşkta güzel günler: 22-23 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Nisan ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Nisan ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 1 Nisan 06:01-17:47 3 Nisan 18:35’ten 4 Nisan 05:56’ya kadar 6 Nisan 05:14-16:06 8 Nisan 11:28’den 9 Nisan 00:14’e kadar 10 Nisan 20:26’dan 11 Nisan 06:31’e kadar 13 Nisan 02:32-10:50 15 Nisan 04:38-13:13 17 Nisan 09:00-14:21 19 Nisan 14:12-15:40 21 Nisan 06:59-18:59 23 Nisan 14:43’ten 24 Nisan 01:49’a kadar 25 Nisan 22:47’den 26 Nisan 12:27’ye kadar 28 Nisan 12:43’ten 29 Nisan 01:11’e kadar BAŞAK Nisan ayının başında sağlığınız ön planda olacak. Kendinizi ihmal etmemeye dikkat edin. Duygusal olacağınız zamanlarda yaşayabilirsiniz. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay, ekonomik durumunuzla ilgili yeni bir başlangıç yapmanızı sağlayabilir. Borçlarınızı, ödemelerinizi kapatmak için yeni gelir kaynakları bulabilirsiniz. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar ailenizi ilgilendiren konularda işler yavaş ilerleyebilir. Bir ev almak istiyorsanız bu süreç uzayabilir. Çok aksilik olmasa da bazı durumlardan ötürü geç taşınmanız gerekebilir. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar eşinizin geliriyle ilgili bir artış olduğuna dair haber alabilirsiniz. Sizin de kredi başvurunuz varsa onaylandığını öğrenebilirsiniz. 19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Maddi değeri olan eşyalarınıza dikkat edin. Cüzdan, para, mücevher gibi eşyalarınız göz önünde olsun. İnternetten işlem yapmayın. Parayla ilgili negatif enerji aldığınız bir günde olacaksınız. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar pozitif gelişmelere hazır olun. Olumlu haberler aldıkça enerjiniz yükseliyor. Eğitim hayatınızda başarılı işlere imza atabilirsiniz. Seyahatlerinize vakit ayırabilirsiniz. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar miras haberi alabilirsiniz. Bu durum beklediğinizden fazla bir tutar olabilir. Maddi olanaklarınızın arttığı bir dönemde olacaksınız. Ameliyat olma durumunuz varsa başarılı bir operasyon geçirebilirsiniz. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar partnerinizin üzerinde kontrolcü tavırlarınız aranızda gerginliklere sebep olabilir. Aynı tutum çocuğunuza karşı da olabilir. Biraz oluruna bırakmalısınız. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar aşk hayatınızda gerçekleri göremeyeceğiniz bir dönem olabilir. Belki de görüp bir şans daha vermek istediğinizden kararsız olabilirsiniz. Bu dönem içerisinde ilişkinizde ciddi kararlar alabilirsiniz. Çocuğunuz varsa onunla da sorun yaşayacağınız bir süreçte olabilirsiniz.

Şanslı ve olumlu günler: 7-8-11-12-16-17-24-25 Düşük enerjili günler: 1-4-5-6-13-14-15-27-28 Aşkta güzel günler: 24-25 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Nisan ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Nisan ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 1 Nisan 06:01-17:47 3 Nisan 18:35’ten 4 Nisan 05:56’ya kadar 6 Nisan 05:14-16:06 8 Nisan 11:28’den 9 Nisan 00:14’e kadar 10 Nisan 20:26’dan 11 Nisan 06:31’e kadar 13 Nisan 02:32-10:50 15 Nisan 04:38-13:13 17 Nisan 09:00-14:21 19 Nisan 14:12-15:40 21 Nisan 06:59-18:59 23 Nisan 14:43’ten 24 Nisan 01:49’a kadar 25 Nisan 22:47’den 26 Nisan 12:27’ye kadar 28 Nisan 12:43’ten 29 Nisan 01:11’e kadar TERAZİ Nisan ayına aşk ile merhaba diyorsunuz. Partnerinize odaklanacağınız bir aya başlıyorsunuz. Çocuğunuzla da bu ay vakit geçirmek isteyebilirsiniz. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay, yeni bir ilişkiyi de beraberinde getirebilir. Ortak iş açmış olanlarınız varsa yeni bir projeyle güzel maddi kazançlar elde edebilirsiniz. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar kardeşinizle ve akrabalarınızla zaman zaman sorunlar yaşayabilirsiniz. İletişim kopuklukları yaşamanız birbirinizi yanlış anlamanıza sebebiyet verebilir. Eğitim hayatınızda her şey kolay ilerlerken bu süreçte biraz daha çabalamanız gerekebilir. İletişim kurduğunuz çevrede özellikle iş dünyasında daha fazla emek vermeniz gerekebilir. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar partnerinizle ilgili bir gelişme yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz bir haber gelebilir. 19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Sizin burcunuzda olduğundan ötürü gergin bir zaman diliminde olabilirsiniz. Sebepsiz yere agresif tepkiler gösterebilirsiniz. Sinirliyken tepki vermemeniz iyi olur. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar ekonomik koşullarınızda gelişmeler olabilir. Beklediğinizden fazla para elinize geçebilir. Borçlarınızı kapatmak için güzel bir dönemdesiniz. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar evlilik tekliflerine hazır olmanızda fayda var. İlişkinizde çok şanslı bir dönemdesiniz. Evliliklerinde problem yaşayanlar beklemedikleri şekilde tutkuyla tekrardan bağlanabilirler. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar aile içinde öfkenizle vereceğiniz kararlardan geri dönüşünüz olmayabilir. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar aile içinde huzursuz bir dönem geçirebilirsiniz. Bazı gerçekler sizden saklanıyor olabilir. Evinizde değişiklik düşünüyorsanız bu dönem biraz daha beklemeniz gerekebilir.

Şanslı ve olumlu günler: 1-9-10-13-14-18-19-27-28 (19’unda dolunay olduğunu dikkate alınız.) Düşük enerjili günler: 2-3-7-8-16-17-29-30 Aşkta güzel günler: 1-27-28 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Nisan ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Nisan ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 1 Nisan 06:01-17:47 3 Nisan 18:35’ten 4 Nisan 05:56’ya kadar 6 Nisan 05:14-16:06 8 Nisan 11:28’den 9 Nisan 00:14’e kadar 10 Nisan 20:26’dan 11 Nisan 06:31’e kadar 13 Nisan 02:32-10:50 15 Nisan 04:38-13:13 17 Nisan 09:00-14:21 19 Nisan 14:12-15:40 21 Nisan 06:59-18:59 23 Nisan 14:43’ten 24 Nisan 01:49’a kadar 25 Nisan 22:47’den 26 Nisan 12:27’ye kadar 28 Nisan 12:43’ten 29 Nisan 01:11’e kadar AKREP Nisan ayının başında daha çok ailenize vakit ayırabilirsiniz. Beraber bir plan yapabilirsiniz. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay sağlığınızla ilgili yeni bir tedavi seçeneği sunabilir. Kronik rahatsızlığı olanlar için şifa bulacağı bir gün olabilir. Çalıştığınız ortamda yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Depresif ruh halinizi mutlu bir psikolojiye bırakıyorsunuz. Olumlu haberler alabilirsiniz. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar şansızın açık olduğu maddi konularda biraz duraklama sürecine girebilirsiniz. Yine kazancınız bol olacak ama beklediğiniz paralar gecikerek elinize ulaşabilir. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar işinizle alakalı bir haber alabilirsiniz. Tahlil veya test sonucu da bu dönem elinize ulaşabilir. 19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Maddi konularda gergin anlar yaşayabilirsiniz. İnternet üzerinden işlem yaparken dikkatli olun. Maddi değeri olan mücevher, elektronik alet gibi eşyalarınıza dikkat edin. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar evlilik ve ilişki hayatınızda güzel gelişmelere tanık olabilirsiniz. Partnerinizin size olan desteği zor anlarınızda en büyük yardımcınız olacaktır. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar iş hayatınızda başarılarınız sayesinde terfi alabilirsiniz. Yeni bir iş teklifiyle de daha güzel bir gelir elde edebilirsiniz. Altınızda çalışan ekiple güzel başarılara imza atabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili beklentiniz varsa sonuçlar olumlu çıkabilir. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar gerek iş gerek eğitim hayatınızda fazla hırslı yapınız bazen ters etki yapabilir. Dozunda ve kendinize zarar vermeyecek şekilde hırsınızı frenlemelisiniz. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar insan ilişkilerinde iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Daha içinize kapanık ve sessiz bir hale bürünebilirsiniz. Ruh haliniz gerçekleri görmenize engel olabilir. Kardeşiniz veya akrabalarınızla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda eskisinden daha çok çalışmanız gereken bir dönemde olabilirsiniz.

Şanslı ve olumlu günler: 2-3-11-12-16-17-20-21 Düşük enerjili günler: 4-5-6-9-10-18-19 Aşkta güzel günler: 2-3-29-30 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Nisan ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Nisan ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 1 Nisan 06:01-17:47 3 Nisan 18:35’ten 4 Nisan 05:56’ya kadar 6 Nisan 05:14-16:06 8 Nisan 11:28’den 9 Nisan 00:14’e kadar 10 Nisan 20:26’dan 11 Nisan 06:31’e kadar 13 Nisan 02:32-10:50 15 Nisan 04:38-13:13 17 Nisan 09:00-14:21 19 Nisan 14:12-15:40 21 Nisan 06:59-18:59 23 Nisan 14:43’ten 24 Nisan 01:49’a kadar 25 Nisan 22:47’den 26 Nisan 12:27’ye kadar 28 Nisan 12:43’ten 29 Nisan 01:11’e kadar YAY Nisan ayına yoğun ve tempolu başlıyorsunuz. İletişim trafiğinizin yoğun olacağı günler geçirebilirsiniz. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay yeni bir aşkı da beraberinde getirebilir. Yalnızlar bugün size ilgi duyan birileri olduğunu fark edebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili beklentiniz varsa onun güzel haberlerini alabilirsiniz. Şanslı olacağınız bir günde olacaksınız. Her konuda şansınızı deneyebilirsiniz. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar yöneticiniz sizdeyken şansınızı arttırıyordu. Şimdi retroda birazcık bu şansı düşürebilir. Ama hala çok şanslınız bazı süreçler bu dönemde yavaş ilerleyebilir. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar çocuğunuzu ilgilendiren bir durumla ilgili haber alabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiden de bir haber alabilirsiniz. 19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Arkadaşlarınızdan beklemediğiniz bir tavır görebilirsiniz. Aranızdaki tansiyon yükselebilir. Sakin olup sonrasında tepkinizi dile getirmeniz iyi olacaktır. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar çalışma hayatınızda terfi alabilirsiniz. Yönetici pozisyona geçebilirsiniz. Yeni teklifler de alabilirsiniz. Sağlığınızın güçlendiği bir dönemde olacaksınız. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar çok şanslı bir döneme adım atıyorsunuz. Muhtemelen bekar Yay burcu kalmayacaktır. Yeni bir aşka yelen açabilirsiniz. Aşkı doyasıya hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Medikal sorunlardan dolayı çocuğu olmayanlar varsa mutlaka bu süreçte denesinler. Hayırlı bir bebek müjdesi alabilirsiniz. Çocuğunuzu ilgilendiren bir konuyla ilgili sevinçli haber alabilirsiniz. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar maddi gelirinizde güçlenmeye başladıkça harcamalarınızı da arttırmanız bu dönem elinizdeki paranın da kül olmasına sebep olabilir. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar finansal durumunuzda gerçekçi olmanız gerekiyor. Fazla hayal kurup çok büyük ödemelerin altına girerseniz büyük sıkıntılarla yüzleşebilirsiniz. Temkinli olmanız gereken bir dönemde olacaksınız.

Şanslı ve olumlu günler: 4-5-6-14-15-18-19-22-23 (19’unda dolunay olduğunu dikkate alınız.) Düşük enerjili günler: 7-8-11-12-20-21 Aşkta güzel günler: 4-5-6 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Nisan ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Nisan ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 1 Nisan 06:01-17:47 3 Nisan 18:35’ten 4 Nisan 05:56’ya kadar 6 Nisan 05:14-16:06 8 Nisan 11:28’den 9 Nisan 00:14’e kadar 10 Nisan 20:26’dan 11 Nisan 06:31’e kadar 13 Nisan 02:32-10:50 15 Nisan 04:38-13:13 17 Nisan 09:00-14:21 19 Nisan 14:12-15:40 21 Nisan 06:59-18:59 23 Nisan 14:43’ten 24 Nisan 01:49’a kadar 25 Nisan 22:47’den 26 Nisan 12:27’ye kadar 28 Nisan 12:43’ten 29 Nisan 01:11’e kadar OĞLAK Nisan ayına ekonomik durumunuza odaklanarak başlıyorsunuz. Harcamalarınızla geliriniz arasında denge kurmaya çalışabilirsiniz. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay ailenizle ilgili yeni bir sayfa açmanızı sağlayabilir. Yeni bir birey katılabilir veya yeni bir ev bakabilirsiniz. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar sağlığınızı ilgilendiren bir durum için daha fazla uğraşmanız gerekebilir. İyileşme süreciniz uzayabilir. Onun dışında zaten Jüpiter size şifa vermeye devam edecektir. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar ailecek sizi ilgilendiren bir konu hakkında haber alabilirsiniz. 19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. İş ortamınızda vereceğiniz tepkiler sert olabilir. Yöneticinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar aşk hayatınızda kendinize güvendiğiniz bir dönem başlıyor. Yeni bir ilişkinin adımlarını atabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar ailenizi ilgilendiren maddi bir konu olumlu sonuçlanabilir. Beklenen paralar ya da yatırımlar olumlu sonuçlanabilir. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar azimli yapınız bazen size engel olabilir. En büyük rakibiniz kendiniz olduğunuz için hep daha fazlasını elde etmek isterken kendinizi yorgun düşürebilirsiniz. Hatalara daha açık olabilirsiniz. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar sizin burcunuzda hareketine devam eden Satürn sizi güçlendirmeye devam etse de zorlamaya da bir o kadar devam edecek. Karşınıza çıkan zorluklara direnmeye, üstesinden gelmeye çabaladıkça zafer sizin olacaktır.

Şanslı ve olumlu günler: 7-8-16-17-20-21-24-25 Düşük enerjili günler: 9-10-14-15-22-23 Aşkta güzel günler: 7-8 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Nisan ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Nisan ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 1 Nisan 06:01-17:47 3 Nisan 18:35’ten 4 Nisan 05:56’ya kadar 6 Nisan 05:14-16:06 8 Nisan 11:28’den 9 Nisan 00:14’e kadar 10 Nisan 20:26’dan 11 Nisan 06:31’e kadar 13 Nisan 02:32-10:50 15 Nisan 04:38-13:13 17 Nisan 09:00-14:21 19 Nisan 14:12-15:40 21 Nisan 06:59-18:59 23 Nisan 14:43’ten 24 Nisan 01:49’a kadar 25 Nisan 22:47’den 26 Nisan 12:27’ye kadar 28 Nisan 12:43’ten 29 Nisan 01:11’e kadar KOVA Nisan ayına kendinize vakit ayırarak başlıyorsunuz. Uzun zamandır yapmak istediğiniz şeylere vakit ayırabilirsiniz. Saçınızda veya stilinizde değişiklikler yapabilirsiniz. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay ile iletişim kurduğunuz çevre sayesinde yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yeni bir eğitim için başvuru yapabilirsiniz. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar sosyal hayatınızda işleriniz ağır ilerleyebilir. Bulunduğunuz çevrede başarılarınız konuşulurken bu dönem biraz daha duraklama evresine girebilirsiniz. Dostlarınızdan yana da sitem duyabilirsiniz. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar kardeşinizle ilgili bir konuda haber alabilirsiniz. Başvuru yaptığınız bir okul ya da kurs varsa bunun haberi bu dönem gelebilir. İletişim trafiğiniz yoğun olacak. Kafanızı bilgisayardan kaldıramayacak konumda olabilirsiniz. Herkes sizden bir şey isteyebilir. 19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Eğitim hayatınız, yurt dışı bağlantılı işlerinizde stresli zamanlar olabilir. Seyahatlerinizde de dikkatli olmalısınız. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar ailenizi ilgilendiren bir konuda gelişme yaşayabilirsiniz. Ailecek atlattığınız bir olaydan sonra da bağlarınız daha da güçlenebilir. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar insanlarla kurduğunuz kontaklar sayesinde gelirinizi arttıracak yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Bu dönem aklınızdaki maddi değeri yüksek bir elektronik aleti de satın alabilirsiniz. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar geçmişe olan öfkeniz kendinize zarar verebilir. Sürekli geçmişteki kişiden intikam alma duygusuyla yaşarsanız bu dönem öfkeniz sizi kül edebilir. Adı üstünde geçmiş geçmişte kalmıştır. Geleceğe bakmalısınız. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar en çok dikkat etmeniz gereken konu sağlığınız olacak. En ufak bir ihmalkarlık hastanede vakit geçirmenize neden olabilir. Retroyken bazı sağlık sorunları gerçeği yansıtmayabilir. Bu sebeple bir şeyiniz yok sanıp hayatınıza devam etmeye çalışmayın. Durumunuzun altında yatan daha ciddi sebepler olabilir. Satürn retrosu gerçekleri örtbas etmeye meyillidir. Bir de geçmiş konularına değinmişken bu dönem eskiye geri dönüş yaparsanız Satürn dersinizi almadığınız için yine size istediklerinizi vermeyecektir.

Şanslı ve olumlu günler: 1-9-10-18-19-22-23-27-28 (19’unda dolunay olduğunu dikkate alınız.) Düşük enerjili günler: 12-13-16-17-24-25 Aşkta güzel günler: 9-10 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Nisan ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Nisan ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 1 Nisan 06:01-17:47 3 Nisan 18:35’ten 4 Nisan 05:56’ya kadar 6 Nisan 05:14-16:06 8 Nisan 11:28’den 9 Nisan 00:14’e kadar 10 Nisan 20:26’dan 11 Nisan 06:31’e kadar 13 Nisan 02:32-10:50 15 Nisan 04:38-13:13 17 Nisan 09:00-14:21 19 Nisan 14:12-15:40 21 Nisan 06:59-18:59 23 Nisan 14:43’ten 24 Nisan 01:49’a kadar 25 Nisan 22:47’den 26 Nisan 12:27’ye kadar 28 Nisan 12:43’ten 29 Nisan 01:11’e kadar BALIK Nisan ayına biraz düşük enerjiyle başlıyorsunuz. Sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. Hem bedensel hem duygusal açıdan yorgun olabilirsiniz. Biraz zihninizi dinlendirmeye ihtiyacınız olabilir. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay ummadığınız bir gelir kapısı açabilir. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar kariyer konularındaki şansınız biraz azalabilir. İşleriniz yavaş ilerleyebilir. Görüştüğünüz firmalardan dönüşler geç olabilir. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar uzun zamandır beklediğiniz bir para varsa hesabınıza yatabilir. 19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Harcamalarınızda dikkatli olmalısınız. Kredi kartınızla internetten alışveriş yaparken bilmediğiniz yerlerden satın almayın. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar iletişim yönünüzü kullanarak hayatınızda yeni fırsatlar yaratabilirsiniz. Yeni tanıştığınız kişilerden ileride destek görebilirsiniz. Eğitim hayatınızda da gücünüzü kanıtlayacağınız bir dönemde olacaksınız. Kardeşinizle, yakınlarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar gelirinizde çok büyük artış olabilir. Yeni bir iş sayesinde normal kazancınız daha üstünde bir gelire sahip olabilirsiniz. Yeni yatırımlar için kolları sıvayabilirsiniz. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar bulunduğunuz toplulukta fazla hırslı oluşunuz eleştirilebilir. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar dost bildiklerinizin aslında dostunuz olmadıklarını anlayacağınız bir süreç yaşayabilirsiniz. Kariyerinizde veya eğitiminizde hızlı yükselişiniz bu dönem duraklama sürecine girebilir.