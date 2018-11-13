2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, "Sağlık hizmetlerinde sürekliliği ve erişilebilirliği sağlamak amacıyla sağlıkta insan gücünün ülke geneline dengeli dağılımını temin edecek bir istihdam ve ücret politikası uygulanması gerektiğini değerlendiriyoruz." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2019 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında sağlığa en az kaynak ayıran ülkelerden olduğunu savundu.

Türkiye'de kişi başına düşen doktor, hemşire ve yatak sayısının OECD ülkelerinin gerisinde kaldığını belirten Şener, "Türkiye'nin sağlıkta istenilen kaliteye ulaşması için hemşire, doktor, yatak sayısının OECD ortalaması üzerine çıkarılması gerekmektedir." diye konuştu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da şehir hastanelerinin il merkezlerine uzaklığı dolayısıyla hastaların ulaşımının güçleştiği ve tercih edilmediği yönünde haberler olduğunu aktardı. Türk milletinin en iyi ve kaliteli hizmete layık olduğunun altını çizen Kalaycı, "MHP olarak tabii ki bu hizmetleri destekliyoruz. Ancak bedeli ağır bir maliyetle ve en pahalı şekilde de bunlar ödetilmemeli. Zaten vatandaşımız muayene, reçete, ilaç parası ve katılım payı olarak alınan paralardan bunalmış durumda." ifadesini kullandı.