2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği soru kitapçığı yayımlandı! 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği cevap anahtarı indir

2020 DUS ve 2020 STS Diş Hekimliği sınavının, 7 Mart 2021 Pazar günü gerçekleşmesinin ardından, binlerce aday soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Diş Hekimliği’nde uzmanlaşmak ve yurtdışı için denklik sınavı olan STS’de Pazar günü ter döktü. Sınavın bitmesinin ardından ise 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği cevap anahtarı araştırılmaya başlandı. İşte 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği cevap anahtarı ve soru kitapçığı!

2020-DUS ve 2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ CEVAP ANAHTARI

ÖSYM’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada; “7 Mart 2021 tarihinde uygulanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020 – DUS) ve Diş Hekimliği alanında yurtdışı yükseköğretim diploma denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2020 – STS) ‘nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının %10’u yayımlanmıştır.” Açıklaması yapıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 8 Mart 2021 tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.



