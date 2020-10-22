2020 KPSS sonuçları açıklandı (2020 KPSS sonuçları sorgulama ekranı)

Geçtiğimiz Eylül ayında binlerce adayın girdiği KPSS sınavının sonuçlarının açıklanması için adaylar gün sayıyordu. 2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştıran adaylar, ÖSYM'nin 22 Ekim tarihini beklemeye başlamıştı. 22 Ekim'den önce açıklanması beklenen KPSS 2020 lisans sınav sonuçları, ÖSYM'nin son dakika KPSS açıklaması ile bugün erişime açıldı. İşte KPSS sonuçları öğrenme ekranı!

2020 KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı gelmişti. ÖSYM, KPSS lisans sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde adayların erişimine açılacağını bildirmişti. ÖSYM'nin verdiği tarihten önce açıklama yapmasını bekleyen adaylar, bir an önce KPSS 2020 lisans sonuçlarının açıklanması için ÖSYM'den haber bekliyordu. ÖSYM bugün son dakika açıklaması yaparak KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2020 KPSS sonuçları ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet sayfasından yayımlandı.

KPSS SINAV SONUÇLARI ADRESE GÖNDERİLECEK Mİ?

Adaylar için sınav sonuçlarına dair herhangi bir sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine bununla ilgili bir belge gönderilmeyecek. ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından paylaşılacak olan sonuç bilgilerinin içinde adayların doğru cevap ve yanlış cevaplarına ek olarak KPSS puanları da yer alacak. ÖSYM tarafından yapılacak açıklama doğrultusunda resmi internet sitesinden ilan edilecek olan sonuçlar, adaylar için tebliğ hükmünde olacak.



