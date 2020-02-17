HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 2020 ona da yaramadı: En parlak 11. yıldız Betelgeuse için kötü haber! Betelgeuse patlayacak mı?

2020 ona da yaramadı: En parlak 11. yıldız Betelgeuse için kötü haber! Betelgeuse patlayacak mı?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.02.2020 10:07 | Son Güncelleme

Betelgeuse artık eskisi gibi değil. Gökyüzünün en parlak 11. yıldızı Betelgeuse, 2019'da sönükleşmeye başladı. 2020'ye girmemiz ile hızla sönmeye devam eden Betelgeuse, astronomları endişelendirdi. Peki Betelgeuse bir süpernovaya dönüşüp patlayabilir mi?

2020 ona da yaramadı: En parlak 11. yıldız Betelgeuse için kötü haber! Betelgeuse patlayacak mı?

Şöyle gecenin bir yarısı balkona veya açık bir alana çıktıysanız -ki mevsimlerden de yaz ise- gökyüzünü gözlemlemişsinizdir. Eğer ışık kirliliği olmayan bir şehirdeyseniz, gökyüzüne baktığınızda sürüsüyle yıldız görürsünüz. Bazı yıldızlar gözünüze oldukça parlak gelirken, bazıları ise oldukça sönükmüş gibi gelir. Fakat hepsi bir araya geldiğinde size eşsiz bir manzara sunarlar. Fakat size bir iyi bir de kötü bir haberimiz var. İyi haber şu ki gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz en parlak 10 yıldız sizi bir dahaki gökyüzünüze bakışınıza dek bekleyecek. Kötü haber ise gökyüzünün en parlak 11. yıldızı Betelgeuse için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz.

GÖKYÜZÜNÜN EN PARLAK 11. YILDIZI BETELGEUSE ÖLÜYOR

Betelgeuse, 2019 yılıyla birlikte değişmeye başladı. Gökyüzünün bilenen en parlak 11. yıldızı 2019 yılında sönükleşti ve en parlak 11. yıldız unvanını kaybetti. Sıralamada 24. sıraya düşen Betelgeuse, 2020 yılına girmemizle birlikte git gide sönükleşiyor. Betelgeuse'ın bu değişimi astronomlar tarafından da yakinen takip ediliyor. Fakat onların gözlemleri de oldukça üzücü. Ziraü, onlar da Betelgeuse'ın geleceği için oldukça endişeli durumdalar. Onların en büyük endişesi ise Betelgeuse'ın önümüzdeki yıllarda bir süpernovaya dönüşerek patlama ihtimali.

Betelgeuse değişim

BETELGEUSE NE ZAMAN PATLAYACAK?

Astronomlara göre Betelgeuse, 642,5 ışık yılı uzakta yer aldığı için şu an Dünya'ya yüzyıllar önceki hali ulaşıyor. Yani Betelgeuse çoktan patlamış ancak biz bunu henüz görmemiş de olabiliriz. Betelgeuse'ın patladığı anı Dünya'dan gözlemlenmeye de bizlerin ömrü yetmeyebilir. Çünkü Betelgeuse'ı inceleyen uzmanlara göre yıldızın patlaması 100.00 yıl içerisinde gerçekleşecek. Git gide sönükleşen yıldız, bir gün nefes almak için, umutlanmak için tekrar gökyüzüne baktığınızda oldukça sönük bir şekilde duracak veya hiç görünmeyecek.

Betelgeuse


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREngin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar! Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
LG rulo ekran patenti kullanıcıları şaşırttıLG rulo ekran patenti kullanıcıları şaşırttı
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BETELGEUSE yıldız Gökyüzü uzay bilim Avrupa Güney Gözlemevi en parlak yıldızlar

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Jennifer Lopez bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Jennifer Lopez bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber

Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber

Esad rejimi, Halep’in kontrolünü ele geçirdi

Esad rejimi, Halep’in kontrolünü ele geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

General Mobile'ın unutulan telefonu sonunda satışa çıktı!

General Mobile'ın unutulan telefonu sonunda satışa çıktı!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung taşınabilir monitör ile ilgili ar-ge faaliyeti yürütüyor

Samsung'dan yeni hamle! Çalışmalar başladı

Baldur’s Gate 3 için geri sayım başladı

Baldur’s Gate 3 için geri sayım başladı

LG rulo ekran patenti kullanıcıları şaşırttı

LG rulo ekran patenti kullanıcıları şaşırttı

Linux işletim sistemi yoğun talep görüyor

Linux'a yoğun talep

Google kafaları karıştırdı

Google kafaları karıştırdı

Microsoft bu etkinlikte hem konsolu hem yeni oyunlarını tanıtacak

Microsoft her şeyi gözler önüne serecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.