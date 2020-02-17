2020 ona da yaramadı: En parlak 11. yıldız Betelgeuse için kötü haber! Betelgeuse patlayacak mı?

Şöyle gecenin bir yarısı balkona veya açık bir alana çıktıysanız -ki mevsimlerden de yaz ise- gökyüzünü gözlemlemişsinizdir. Eğer ışık kirliliği olmayan bir şehirdeyseniz, gökyüzüne baktığınızda sürüsüyle yıldız görürsünüz. Bazı yıldızlar gözünüze oldukça parlak gelirken, bazıları ise oldukça sönükmüş gibi gelir. Fakat hepsi bir araya geldiğinde size eşsiz bir manzara sunarlar. Fakat size bir iyi bir de kötü bir haberimiz var. İyi haber şu ki gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz en parlak 10 yıldız sizi bir dahaki gökyüzünüze bakışınıza dek bekleyecek. Kötü haber ise gökyüzünün en parlak 11. yıldızı Betelgeuse için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz.

GÖKYÜZÜNÜN EN PARLAK 11. YILDIZI BETELGEUSE ÖLÜYOR

Betelgeuse, 2019 yılıyla birlikte değişmeye başladı. Gökyüzünün bilenen en parlak 11. yıldızı 2019 yılında sönükleşti ve en parlak 11. yıldız unvanını kaybetti. Sıralamada 24. sıraya düşen Betelgeuse, 2020 yılına girmemizle birlikte git gide sönükleşiyor. Betelgeuse'ın bu değişimi astronomlar tarafından da yakinen takip ediliyor. Fakat onların gözlemleri de oldukça üzücü. Ziraü, onlar da Betelgeuse'ın geleceği için oldukça endişeli durumdalar. Onların en büyük endişesi ise Betelgeuse'ın önümüzdeki yıllarda bir süpernovaya dönüşerek patlama ihtimali.