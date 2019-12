2020 öncesi 'yeni nesil' estetik uygulamalar: Hollywood yüz işlemleri (Masseter Botoksu ve Bişektomi)

Çene kas büyümeleri her iki cinste aynı oranda görülür. Tek taraflı olduğunda yüz asimetrisi, aynı taraf kulak önünde zonklayıcı ağrılara neden olabilirken çift taraflı çene kası (masseter) büyümeleri ihmal edildiklerinde kare yüz görünümüne neden olabilirler.

ÇENE KÖŞESİ ŞEKİLLENDİRMEDE BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMASI NEREYE YAPILIR?

Güvenli bölge tükrük bezi kanalı, yüzün sinir ve damarlarına zarar vermeden şu sınır çizgileri arasında kalan alandır. Burası, kasın dikey ön ve arka sınırları arasında kalan ve dudak köşesi ile kulak memesi arasında farz edilen hayali çizginin 1 cm. altında bulunur. Her bölge için kasa 3’er enjeksiyon yapılır. Kasa her enjeksiyon için 10 ünite nörotoksin (toplam her iki bölge için 50-60) verilebilir.

ETKİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE KADAR SÜRER?

Uygulama sonrası etki 15 günde başlar ve 2-4 ayda en etkili seviyeye ulaşarak Maseter kasında ortalama % 20-40 arasında bir volümetrik küçülme sağlanır. Bazı kişilerde 7-9 ay süren bu etki çene köşesi şekillendirmeleri için oldukça tatmin edici bir sonuçtur.

Tekrarlayan (6 ayda bir) enjeksiyonlarda daha düşük dozlarla aynı etkin sonuçlar alınabilir. Yapılan çalışmalar maseter enjeksiyonlarından sonra diğer çiğneme kaslarının volümlerinde bir değişiklik olmadığını göstermiştir. Bu, nörotoksin uygulamaları sonrasında kişinin ısırım ve çiğneme paterninde kalıcı veya azalan bir değişiklik olmadığını bize kanıtlar.