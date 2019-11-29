2020 öncesi 'yeni nesil' estetik uygulamalar: Hollywood yüz işlemleri (Masseter Botoksu ve Bişektomi)

Hollywood yüzü ismi, işlemin Holywood yıldızlarınca popüler hale getirilmesinden kaynaklanıyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu, Megan Fox, Angeline Jolie, Victoria Beckham ve Selena Gomez gibi Hollywood ünlülerine yapılan bu kombine uygulamaları bizler için detaylandırdı. ÇENE KÖŞESİ İNCELTME, MASSETER BOTOKSU VE DİŞ GICIRDATMA Alt çene (mandibula kemiği) çiğneme kası (Masseter) büyümelerinde veya tedavi edilmemiş ileri dönemlerde kemikte oluşan sert çıkıntıların neden olduğu kare yüz görünümünü şekillendirici (küçültme, inceltme) işlemlerdir. Güçlü bir çiğneme kası olan Masseter kas büyümesi, özellikle yemekleri devamlı tek taraflı çiğneyenlerde % 78 oranında rastlanan klinik bir antitedir. Çift taraflı da oluşabilen bu büyüme, çiğneme kuvvetinin azalmış olduğu 60 yaş üstündeki kişilerden çok 40 yaş altındaki hayat koşuşturmacası içinde ağır, kontrolsüz ve orantısız strese maruz kalanlarda gözleniyor.. Masseter büyümesinin ağrıyla kendini gösteren yaşam kalitesini düşürücü etkileri olduğu kadar çift veya tek taraflı kas büyümelerinin neden olduğu yüz armonisini bozan estetik sonuçları da bulunur.

ÇENE KAS BÜYÜMELERİ HER İKİ CİNSTE AYNI ORANDA GÖRÜLÜR Çene kas büyümeleri her iki cinste aynı oranda görülür. Tek taraflı olduğunda yüz asimetrisi, aynı taraf kulak önünde zonklayıcı ağrılara neden olabilirken çift taraflı çene kası (masseter) büyümeleri ihmal edildiklerinde kare yüz görünümüne neden olabilirler. Diş gıcırdatma adını verdiğimiz Bruksizm, hem maseter büyümesinin nedeni hem de alt çenesi geride olan kişilerde bu rahatsızlığın geç dönem bir sonucu olabilir. Tedavi edilmemiş kişilerde kas baş ağrıları ve ısırım ile çiğneme bozuklukları estetik yakınmaların önüne geçer. Alt çene kemiği (Mandibula) köşesinde büyüyen masseter kasına Botulinum toksini verilerek kas gücünü azaltarak kas konturunu şekillendirilme işlemi ilk kez 1994’de literatüre geçmiştir. ÇENE KASI (MASETER) BÜYÜMESİ KİMLERDE DAHA SIK GÖZLENİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR? Diş gıcırdatan ergenlerle, kronik strese maruz kalan genç ve orta yaşlılarda problem sık ve ağır gözlenir. Kadınlarda kasın çift taraflı aşırı çalışması (sıkma ve diş gıcırdatma gibi) büyümesine neden olarak yüze kare (erkeksi) bir görünüm (imaj) kazandırır. Tedavi seçenekleri, masseter çiğneme kasının cerrahi olarak küçültülmesi, kasın yapıştığı kemiğe yönelik düzeltici işlemler ve kas fonksiyonlarını (gücünü) azaltıcı 4-6 ayda bir yenilenen nörotoksin (Botulinum Toksin-A) uygulamaları, diş splintleri, kas gevşeticiler, stresten uzaklaşma olarak sıralanabilir.

Diş gıcırdatma toplumda % 80-90 oranında yaygın görülen baş edilemeyen strese verilen istemsiz bir kaçınma/cevap mekanizmasıdır. Sınav zamanlarında, dikkat ve zorlu işleri yaparken, detaycı, kendiliğinden sorumluluk alma mizacı yüksek kişilerde daha sık rastlanır. Zamanla çene kafa ekleminde (temporomandibular) kronik hasara neden olabilen ve neden olduğu ağrılarla hayat konforunu oldukça azaltan (diş gıcırdatma) bruksizm tedavi protokolünde stres kaynağından kaçınma, diş hasarını veya maseter gücünü azaltan cerrahi dışı düzeltme işlemleri veya kombine tedaviler (plastik cerrah/diş hekimi/psikiyatrist) planlanabilir. NEDEN OLUŞUR? Masseter büyümesinden en sık strese bağlı diş gıcırdatma ve diş hasarına bağlı zorunlu olarak tek taraflı yeme alışkanlıkları sorumlu tutulmakta. Alt çenenin geride olması ısırım paternini bozarak tedavi edilmezse maseter büyümesine (hipertrofi) çiğnemeden bağımsız olarak neden olabilen diğer önemli faktör. Belirgin maseter büyümesi aşamasına gelmiş tekrarlayıcı ve tedavi edilmemiş uykuda/uyanık diş gıcırdatma alışkanlığı geç dönemde diş kayıplarına, diş etlerinde çekilmelere ve yüzde vertikal (dikey planda) kemik kısalmasına neden olabilmekte.

ESTETİK KAZANIMLAR: HOLLYWOOD YÜZÜ Kare veya asimetrik bir yüz kendi bütünlüğü içinde uyumu bozan bir imaj problemidir. Estetik olarak yüzümüz elmacık kemikleri v çene ucuyla bir kalp emojisine (ters üçgene) benzer. Kulak memesinin altında kalan çene köşelerinin elmacık kemikleri ile aynı genişlikte veya daha geniş kişiye erkeksi, kaslı bir imaj algısı oluştururken, kadınlarda çene genişiliğinin çene ucuna doğru giderek incelmesi (ters üçgen) algı ilkeleri gereği göze çok daha uyumlu ve hoş gelir. Çift taraflı çene konturunun yatay planda yanakta olan fazlalıkları için ise Bişektomi (yanak inceltme) ameliyatları yapılır. BİŞEKTOMİ Bişektomi işlemi ağız içinden 1 santimetre kadar açılan cerrahi alandan girilerek ve lokal anestezi altında gerçekleştirilen yanağa şekil verme (yanak belirginliğinin düşürülmesi) ameliyatıdır. Çıkarılan fazla yağ dokusu kadar yanak konturu düşürülür. Sonuç hemen alınır ve işlem sonrası aynı gün hayata devam edilebilir. Gamze veya masseter botoksu ile kombine edilebilen bu uygulamalar ile yanak konturu düzeltilirken elmacık kemikleri de belirginleştirilir.