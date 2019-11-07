2020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM Başkanlığı, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumunun 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, terzinin kendi söküğünü dikemediğini, bunu Meclis olarak yaşadıklarını, yaşattıklarını söyledi.

Kalaycı, Türk milleti adına yasama yetkisini kullanan TBMM'nin, milletvekillerinin, kendi teşkilatının, personelenin sorunlarını çözmediğini savunarak, TBMM içinde eski ve yeni personel ayırımı ortaya çıktığını, yeni atanan ile KHK öncesi atanan personel arasında 2 bin liraya kadar ücret farkı olduğunu ifade etti.

Mustafa Kalaycı, milletvekillerinin yükümlülükleri, hakları, sorumluluklarıyla ilgili çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunduğunu, ancak derli toplu bir kanun yapılmadığını kaydetti.

MHP'li Kalaycı, acil yeni bir Meclis İçtüzüğü'ne ihtiyaç olduğunu, gruplar olarak herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu da yeni bir TBMM İçtüzüğü önerdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı dünya 5'ten büyüktür diyerek, tehdit, baskıya boyun eğmeyerek, obüsün namlusunun başına da o mektup takılarak, Trump'ın mektubuna en iyi cevap verilmiştir." dedi.