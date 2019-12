2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Türkler ve Kürtler, Araplar ve Türkler, Ermeniler ve Kürtlerin et ve tırnak gibi değil, kan ve can gibi olduğunu ifade eden Bülbül, kan giderse canın da gideceğini söyledi. Bülbül, bu nedenle kana ve cana dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Et ve tırnak metaforu gündemden ve yürürlükten kalkmıştır. Biz, kan ve can gibiyiz. Türkiye halklarıyla asla ve kata hiçbir koşulda ayrılmayacağız ama haklarımızın da savunucusu olacağız." dedi.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, atanamayan öğretmen sayısının 700 bine ulaştığını, bunun devasa bir rakam olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığının, bunu her yıl azaltacağını açıkladığını söyledi. Tiryaki, "Keşke projeksiyonla ne zaman atanacağını söylese." diye konuştu.

Tiryaki, kadrolu öğretmen yerine sözleşmeli öğretmen ataması yapıldığını ifade ederek, sözleşmeli öğretmenin ana istihdamı oluşturduğunu savundu.

Kürtçe ve Zazaca dersi verecek öğretmenlerin atanmadığını ileri süren Tiryaki, ana dilde eğitimin, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Bakanlığın programları arasında yer almadığını belirtti. Tiryaki, "Kalıcı OHAL, kış lastiği konusunda KHK çıkarmak, kayyum rejimi kurmak anayasaya uygun, ana dilde eğitim anayasaya aykırı." görüşünü savundu.