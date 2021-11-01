2021 ara tatil ne zaman? MEB tarih vererek duyurdu

Koronavirüs salgını sonrası MEB, 2021 -2022 eğitim öğretim yılında, ilkokul, ortaokul ve liselerde tam zamanlı yüz yüze eğitime birinci dönemde başladı. Okullarda yaşanan vaka artışı sonrası aileler yeni bir kapanma olacak mı? sorusunu merak ediyor. MEB okulların kapanacağı tarihi yayınladığı takvim ile duyurdu. İşte detaylar...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Ara Tatil: 15-19 Kasım 2021

YARIYIL TATİLİ TARİHİH

Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde yarıyıl tatili (15 gün) uygulanacak

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

6 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL

Ara Tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak

2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

17 Haziran Cuma Günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.

