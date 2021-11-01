2021 ara tatil ne zaman? MEB tarih vererek duyurdu

Koronavirüs salgını sonrası MEB, 2021 -2022 eğitim öğretim yılında, ilkokul, ortaokul ve liselerde tam zamanlı yüz yüze eğitime birinci dönemde başladı. Okullarda yaşanan vaka artışı sonrası aileler yeni bir kapanma olacak mı? sorusunu merak ediyor. MEB okulların kapanacağı tarihi yayınladığı takvim ile duyurdu. İşte detaylar...
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde yarıyıl tatili (15 gün) uygulanacak
6 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.
17 Haziran Cuma Günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.
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