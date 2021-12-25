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2021 ATA AÖF sınavı ne zaman? ATA AÖF ders geçme notu kaç?

25.12.2021 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılı ATA AÖF sınav tarihi ve ders geçme notu araştırılıyor. ATA AÖF final sınavları Aralık ayında düzenlenecek. Peki üç oturum şeklinde olacak olan 2021 ATA AÖF sınavı ne zaman? ATA AÖF ders geçme notu kaç? İşte ayrıntılar...

2021 ATA AÖF sınavı ne zaman? ATA AÖF ders geçme notu kaç?

ATA AÖF sınav tarihi ve ders geçme notu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğrencilere sınavlarda her ders için 30 dakika süre verilecek. Peki 2021 ATA AÖF sınavı ne zaman?

2021 ATA AÖF SINAVI NE ZAMAN?

2021 yılı ATA AÖF ders geçme notu ve sınav tarihi araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları bu hafta sonu gerçekleşecek. Öğrenciler sınavlara 25 Aralık ve 26 Aralık 2021 tarihinde girecekler. ATA AÖF sınav sonuçlarının değerlendirilme aşamasında ise dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmeyecek.

Bütünlemeler ise 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Kurum tarafından ders geçme notuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur. "


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