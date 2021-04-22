2021 BRIT Ödülleri kapalı alanda gerçekleşecek, maske zorunluluğu olmayacak

Birkaç ay önce koronavirüsten en fazla ölüm bildiren ülkeler arasında olmasına rağmen sıkı karantina kuralları ile aşılama programı sonrası can kaybı ve vaka sayılarının düştüğü İngiltere'de, pandeminin başından beri ilk kez seyircili müzik etkinliği düzenlenecek. Geçen hafta koronavirüs önlemleri ikinci kez gevşetilen ülkenin başkenti Londra'da 11 Mayıs'ta 4 bin seyirci katılımıyla Brit Ödül Töreni gerçekleşecek. MASKE VE MESAFE ZORUNLULUĞU OLMAYACAK 20 bin kişi kapasiteli kapalı alan O2 Arena'da gerçekleşecek etkinlikte, sosyal mesafe ve maske takma zorunlu olmayacak ancak katılımcılardan negatif Kovid-19 test sonucu istenecek. Komedyen Jack Whitehall'ın sunacağı törende, Arlo Parks, Headie One, Griff ve Dua Lipa gibi isimler de performans sergileyecek. Tören, hükümetin 'canlı etkinlikler pilot programının' bir parçası olacak. Hükümetin buna benzer deneyleri ülkenin bir çok kentinde sınırlı sayıda seyircinin olduğu festival türü etkinliklerinde de yaptığı kaydedildi. Organizatörler, 4 bin biletten 2 bin 500'ünün pandemi sürecinde ön saflarda yer alan işçilere verileceğini söyledi.

Şarkıcı Dua Lipa, "Bu, herkes için uzun zor bir yıl oldu ve gecenin, bu dönemde bize çok iyi bakan ve bunu yapmaya devam eden işçi kahramanları onurlandıracağına sevindim. Onlar bizim için ilham kaynağı" dedi. Kültür Bakanı Oliver Dowden, bu yılki ödüllerin özel olacağını belirterek "Etkinlik, son bir yıl içinde izleyicileri ilk kez İngiliz yeteneklerle yeniden bir araya getirecek. Aynı zamanda kalabalık etkinlikleri en kısa sürede nasıl güvenli bir şekilde geri getirebileceğimizi görmek için bu önemli bir fırsat" diye konuştu. İNGİLTERE AÇILMADA 2. AŞAMAYI YAŞIYOR! İngiltere, aşı kampanyaları ve ulusal karantinalar sayesinde pandemi krizini büyük oranda atlatmayı başardı. 6 Ocak'ta ulusal düzeyde üçüncü kapanmanın başladığı İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, koronavirüs kısıtlamalarının 8 Mart'tan itibaren dört aşamada kaldırılmasının planlandığını açıklamıştı. İlk adımda, 8 Mart'tan itibaren bütün okullar açılmış, iki kişinin açık havada buluşmasına izin çıkmıştı. 12 Nisan'dan itibaren ikinci aşamaya geçilmesiyle ise, berberler, kuaförler ve dış mekanda hizmet veren restoran ve kafe gibi yerler açılmıştı. Bu tarihten itibaren altı kişiye kadar bu tür yerlerde buluşulmasına izin verilmişti.