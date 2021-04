2021 BRIT Ödülleri kapalı alanda gerçekleşecek, maske zorunluluğu olmayacak

Komedyen Jack Whitehall'ın sunacağı törende, Arlo Parks, Headie One, Griff ve Dua Lipa gibi isimler de performans sergileyecek.

Birkaç ay önce koronavirüsten en fazla ölüm bildiren ülkeler arasında olmasına rağmen sıkı karantina kuralları ile aşı lama programı sonrası can kaybı ve vaka sayılarının düştüğü İngiltere'de, pandeminin başından beri ilk kez seyircili müzik etkinliği düzenlenecek.

İngiltere'nin 17 Mayıs'ta üçüncü, 21 Haziran'da dördüncü ve son aşamaya geçmesi bekleniyor. Bu tarihte sosyal temasla ilgili bütün yasal sınırlamalar kaldırılabilecek ve ekonominin hala kapalı olan, gece kulüpleri gibi sektörleri de açılacak.

VAKA SAYISI VE CAN KAYBI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede vaka sayısı ve can kaybı düşmeye devam ediyor. Son 24 saatte 2 bin 396 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 393 bin 821’e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 22 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 319’a yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplamda 33 milyon 139 bin 742 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 10 milyon 775 bin 917 kişiye ise aşının her iki dozunun da yapıldığı belirtildi.