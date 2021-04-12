2021 fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilir? | Diyanet açıkladı!

Her yıl, vatandaşların ekonomik durumları ve yaşam koşulları baz alınarak hesaplanan fitre miktarının ne kadar olduğu ile ilgili açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı. Fitre, belirli sebeplerle oruç tutamayan Müslümanların, ihtiyacı olan kişilere yardım etmesine verilen isimdir. Fitre miktarı her sene Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı miktara göre dağıtılır.

2021 FİTRE NE KADAR? DİYANET AÇIKLADI

Bir kişinin günlük gıda ihtiyacının karşılaşması amacıyla verilen fitre bu yıl 28 TL olarak belirlendi.

Fitre miktarı nakdi yani para olarak verilebileceği gibi ayni olarak da verilebilir. Yani aynı tutara tekabül eden yiyecek, içecek ve benzeri şekilde.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).