HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2021 fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilir? | Diyanet açıkladı!

2021 fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilir? | Diyanet açıkladı!

12.04.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılı fitre miktarını da Diyanet İşleri Bakanlığı açıkladı. Halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakası 2021 yılında 28 TL olarak belirlenmişti. 2020 yılı fitre miktarı ise 27 TL olarak belirlenmişti. Bir kişinin günlük gıda ihtiyacının karşılanması için günlük 28 liranın yeterli olduğunu söyleyen Diyanet, bu sene miktarı bu şekilde belirledi.

2021 fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilir? | Diyanet açıkladı!

Her yıl, vatandaşların ekonomik durumları ve yaşam koşulları baz alınarak hesaplanan fitre miktarının ne kadar olduğu ile ilgili açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı. Fitre, belirli sebeplerle oruç tutamayan Müslümanların, ihtiyacı olan kişilere yardım etmesine verilen isimdir. Fitre miktarı her sene Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı miktara göre dağıtılır.

2021 FİTRE NE KADAR? DİYANET AÇIKLADI

Bir kişinin günlük gıda ihtiyacının karşılaşması amacıyla verilen fitre bu yıl 28 TL olarak belirlendi.

Fitre miktarı nakdi yani para olarak verilebileceği gibi ayni olarak da verilebilir. Yani aynı tutara tekabül eden yiyecek, içecek ve benzeri şekilde.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).

diyanet4

FİTRE NEDİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir. (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

ramazan6

FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,c) Eşine,d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöpten buldukları kelepçeyle birbirlerini bağlamışlar! İmdatlarına polis yetişti Çöpten buldukları kelepçeyle birbirlerini bağlamışlar! İmdatlarına polis yetişti
Camilerde teravih kılınacak mı? Camilerde teravih kılınacak mı?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.