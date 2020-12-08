2021 Ford F-150 Tremor tanıtıldı

F-150 FX4'ün çok yumuşak ve Raptor'un çok agresif olduğunu düşünüyorsanız, 2021 Ford F-150 Tremor tam size göre. 2021 Ford F-150 Tremor olarak adlandırılan bu model, geliştirilmiş görünümü ve araziyi evindeymiş gibi hissettiren bir model olarak karşımızda.
2021 Ford F-150 Tremor, ön bölümde iki kurtarma kancası, ön ve arka çamurluklarda ve 'Tremor' logoları dikkat çekiyor. İmza şeklinde turuncu vurgularla bezenmiş bir ızgara da ön bölümden göz kırpıyor. Yan bölümde modeli daha heybetli gösteren ve Raptor'dan ilham alınan dodikler dikakt çekiyor. Bunun yanı sıra çift egzoz çıkışı ve mat 18 inç jantlar modeli sportif göstermeye yetmiş. 33 inçlik General Grabber arazi lastikleriyle donatılmış model, arazide güvenli bir şekilde ilerlemenin formülü.
Kabinde kullanıcılar, özel dikişli benzersiz koltuk döşemelerine kavuşuyor. Dış cephedekiyle aynı turuncu vurgular, orta konsol, gösterge paneli ve kapı içlerinde de kendini gösteriyor. Yeni Ford F-150 Tremor, arazi için kullanılacak argümanları da bünyesinde taşıyabilmek için özel bir alan da size sunulmuş.
Aynı yüksek mukavemetli çelik çerçeve ve alüminyum alaşımlı gövdeyi kullanan F-150 Tremor, 3,5 litrelik EcoBoost V6 motor ile geliyor. Mustang modelinden hatırladığımız 10 ileri otomatik şanzıman ve standart dört tekerlekten çekiş sistemi modelde sunuluyor. Standart, orta ve yüksek ekipman seviyelerinde modeli satın alabiliyorsunuz. Hepsinde arazi yeteneklerini artıran revize edilmiş süspansiyon donanımı da bulunuyor.
Ford F-150 Tremor, sırasıyla 27.6 derece yaklaşma ve24.3 uzaklaşma ve 21.2 derecelik karın açısına sahip. Standart kilitli arka diferansiyel ve ön diferansiyel kilidi size sunuluyor. 2021 Ford F-150 Tremor 4.944 kg kadar çekme kapasitesine sahip. Ayrıca 855 kg maksimum taşıma kapasitesine de sahip.
2021 Ford F-150 Tremor, Normal, Sport, Tow / Haul, Eco, Slippery ve Deep Snow / Sand ve Rud / Mud modlarına ek olarak, Tremor'un bir Rock Crawl sürüş modu da var. Arazide kullanım için opsiyonel 360 derece kamera paketi de modelde sunuluyor. Ford, yeni F-150 Tremor'u 21 yılının yaz ayında piyasaya sürecek.