2021 Ford F-150 Tremor tanıtıldı

F-150 FX4'ün çok yumuşak ve Raptor'un çok agresif olduğunu düşünüyorsanız, 2021 Ford F-150 Tremor tam size göre. 2021 Ford F-150 Tremor olarak adlandırılan bu model, geliştirilmiş görünümü ve araziyi evindeymiş gibi hissettiren bir model olarak karşımızda.

2021 FORD F-150 TREMOR TANITILDI

2021 Ford F-150 Tremor, ön bölümde iki kurtarma kancası, ön ve arka çamurluklarda ve 'Tremor' logoları dikkat çekiyor. İmza şeklinde turuncu vurgularla bezenmiş bir ızgara da ön bölümden göz kırpıyor. Yan bölümde modeli daha heybetli gösteren ve Raptor'dan ilham alınan dodikler dikakt çekiyor. Bunun yanı sıra çift egzoz çıkışı ve mat 18 inç jantlar modeli sportif göstermeye yetmiş. 33 inçlik General Grabber arazi lastikleriyle donatılmış model, arazide güvenli bir şekilde ilerlemenin formülü.

2021 FORD F-150 TREMOR’NUN KABİNİNDE NELER VAR?

Kabinde kullanıcılar, özel dikişli benzersiz koltuk döşemelerine kavuşuyor. Dış cephedekiyle aynı turuncu vurgular, orta konsol, gösterge paneli ve kapı içlerinde de kendini gösteriyor. Yeni Ford F-150 Tremor, arazi için kullanılacak argümanları da bünyesinde taşıyabilmek için özel bir alan da size sunulmuş.