HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 2021'in en çok satan telefonu oldu! iPhone diyenler fazlasıyla yanıldı

2021'in en çok satan telefonu oldu! iPhone diyenler fazlasıyla yanıldı

20.03.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir araştırma şirketi, 2021'in en çok satan telefonlarını tespit etti. Ancak listenin ilk sırasındaki telefon bir iPhone değildi. Yani iPhone diyenler fazlasıyla yanıldı. Peki 2021'in en çok satan telefonu hangisi?

2021'in en çok satan telefonu oldu! iPhone diyenler fazlasıyla yanıldı

Araştırma şirketi Omdia, 2021'in en çok satan (sevk edilen) telefonlarını sıraladı. Pek çok insan ilk sırada bir iPhone veya Android bir amiral gemisi telefon olduğunu düşünse de sıralama, birçok insanın tahmin ettiği gibi çıkmadı.

İŞTE 2021'İN EN ÇOK SATAN TELEFONU

Omdia'nın 25 Şubat'ta yayınladığı 2021 raporuna göre en çok satılan telefon Samsung Galaxy A12 oldu. 2020'nin sonlarında piyasaya sürülen cihaz, en çok sevk edilen telefon listesinin başında yer aldı. Samsung'un 51,8 milyon adet Galaxy A12 sevk ettiği görüldü. Galaxy A12'yi ise 41,7 milyon adet sevkiyatla iPhone 12 takip etti.

iPhone 12'nin arkasından ise 34,9 milyon adet ile halefi olan iPhone 13 geldi. iPhone 11, 33,6 milyon adet sevk ile dördüncü sırada yer aldı. Zamanının üç amiral gemisi olan telefonunun ardından beşinci sırayı alan telefon giriş seviyesinde yer alan Redmi 9A idi.

2021 telefon

Redmi 9A'yı ise iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 13 Pro takip etti. Son olarak Omdia'nın listesindeki 10. telefon ise yine giriş seviyesi bir cihaz olan Samsung Galaxy A02 oldu.

LİSTENİN EN UCUZ VE EN PAHALI TELEFONLARI

Redmi 9A, ortalama 78 dolar satış fiyatı ile bu listedeki en ucuz ama en çok satılan telefon olurken, en pahalı telefon ise iPhone 13 Pro Max olarak öne çıktı.

2019'dan itibaren Samsung, J serisi yerine A serisine odaklanmış ve A serisinin pazar payı o zamandan beri artış göstermişti.

Önümüzdeki dönemde en çok satan telefonlara dair yeni raporların yayınlanması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'dan flaş iddia! "Bundan haberiniz var mı?"Rusya'dan flaş iddia! "Bundan haberiniz var mı?"
Rusya'dan net ifade: Operasyonu bitirecek şartı açıkladılarRusya'dan net ifade: Operasyonu bitirecek şartı açıkladılar
Rusya, Ukrayna'da ilk kez Kinjal hipersonik füze kullandıRusya, Ukrayna'da ilk kez Kinjal hipersonik füze kullandı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kilit ülke savaşta tarafını açıkladı!

Kilit ülke savaşta tarafını açıkladı!

Zam talebinde bulunan işçiye Yargıtay'dan kötü haber

Zam talebinde bulunan işçiye Yargıtay'dan kötü haber

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!

İstanbul dahil 38 il için yeni uyarı!

İstanbul dahil 38 il için yeni uyarı!

Rusya'dan Türkiye için korkutan uyarı: İstanbul Boğazı tehlikede

Rusya'dan Türkiye için korkutan uyarı: İstanbul Boğazı tehlikede

Flaş iddia: "Putin'in ceset konvoyu"

Flaş iddia: "Putin'in ceset konvoyu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.