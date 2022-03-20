2021'in en çok satan telefonu oldu! iPhone diyenler fazlasıyla yanıldı

Araştırma şirketi Omdia, 2021'in en çok satan (sevk edilen) telefonlarını sıraladı. Pek çok insan ilk sırada bir iPhone veya Android bir amiral gemisi telefon olduğunu düşünse de sıralama, birçok insanın tahmin ettiği gibi çıkmadı.

İŞTE 2021'İN EN ÇOK SATAN TELEFONU

Omdia'nın 25 Şubat'ta yayınladığı 2021 raporuna göre en çok satılan telefon Samsung Galaxy A12 oldu. 2020'nin sonlarında piyasaya sürülen cihaz, en çok sevk edilen telefon listesinin başında yer aldı. Samsung'un 51,8 milyon adet Galaxy A12 sevk ettiği görüldü. Galaxy A12'yi ise 41,7 milyon adet sevkiyatla iPhone 12 takip etti.

iPhone 12'nin arkasından ise 34,9 milyon adet ile halefi olan iPhone 13 geldi. iPhone 11, 33,6 milyon adet sevk ile dördüncü sırada yer aldı. Zamanının üç amiral gemisi olan telefonunun ardından beşinci sırayı alan telefon giriş seviyesinde yer alan Redmi 9A idi.

Redmi 9A'yı ise iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 13 Pro takip etti. Son olarak Omdia'nın listesindeki 10. telefon ise yine giriş seviyesi bir cihaz olan Samsung Galaxy A02 oldu.

LİSTENİN EN UCUZ VE EN PAHALI TELEFONLARI

Redmi 9A, ortalama 78 dolar satış fiyatı ile bu listedeki en ucuz ama en çok satılan telefon olurken, en pahalı telefon ise iPhone 13 Pro Max olarak öne çıktı.

2019'dan itibaren Samsung, J serisi yerine A serisine odaklanmış ve A serisinin pazar payı o zamandan beri artış göstermişti.

Önümüzdeki dönemde en çok satan telefonlara dair yeni raporların yayınlanması bekleniyor.

