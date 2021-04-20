2021'in ilk çeyreğinde Samsung, Apple'ı geride bıraktı!

Akıllı telefon pazarında kıyasıya bir mücadele var. Samsung, Apple, Oppo ve adını sayamadığımız diğer tüm telefon üreticileri, daha fazla satış gerçekleştirmek için canla başla çalışıyorlar. Bu durum 2021'de de değişmedi ve firmaların yaptığı çalışmaların meyvesi 2021'in ilk çeyreği için açıklanan bir rapora yansıdı.

SAMSUNG APPLE'DAN FAZLA TELEFON SATTI

Strategy Analytics'in en son araştırmasına göre, 2021'in 1. çeyreğinde 340 milyon adet küresel akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşti. En çok akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiren marka ise Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy S21 gibi telefonların arkasındaki isim olan Samsung oldu. Samsung, araştırmaya bakılırsa, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32'lik artış yaşadı ve 77 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptı. Samsung'un yeni piyasaya sürdüğü daha uygun fiyatlı A serisi 4G ve 5G telefonlar ve daha önce piyasaya sürülen Galaxy S21 serisi, Samsung'un sevkiyatlarına olumlu olarak yansımış gibi görünüyor.

APPLE'IN ARKASINDA ÇİNLİ ÜRETİCİLER VAR

Samsung'un arkasında ise Apple yer aldı. Apple, dünya çapında 57 milyon adet iPhone sevkiyatı yaparak 2021'in 1. çeyreğinde yüzde 17'lik pazar payı ile ikinci sıraya yerleşti. Apple'ı Xiaomi takip etti. Küresel olarak 49 milyon akıllı telefon sevk eden Xiaomi, 2021'in 1. çeyreğinde yüzde 15'lik bir pazar payı elde etti. Xiaomi'yi 38 milyon telefon sevkiyatı ile Oppo (Realme ve OnePlus dahil değil) ve 37 milyon telefon sevkiyatı ile vivo izledi. Huawei ise ilk 5'in arasında yer almadı.

