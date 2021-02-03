2021'in ilk listesi: AnTuTu Ocak 2021'in en güçlü Android telefonlarını paylaştı!

AnTuTu en güçlü Android akıllı telefonları 2020 yılı boyunca her ay düzenli bir şekilde açıkladı. Popüler akıllı telefon karşılaştırma platformu oluşturduğu aylık listelerde, AnTuTu Benchmark sonuçlarına bakarak akıllı telefonları listeledi. Söz konusu listelere bugüne dek iQOO 5 Pro, Xiaomi Mi 11 ve Huawei Mate 40 Pro+ gibi akıllı telefonlar liderlik etti. Fakat 2021 yılının ilk ayında dengeler biraz da olsa değişti.

İŞTE EN GÜÇLÜ ANDROİD AKILLI TELEFONLAR

AnTuTu'nun Ocak 2021'in en güçlü Android akıllı telefonlar listesine göre, ayın en güçlü akıllı telefonu 728.784 puan ile Snapdragon 888 işlemcili iQOO 7 oldu. iQOO 7'yi ise aralık ayında tanıtılan ve yakın zamanda Xiaomi Mi 11 Pro adında bir kardeşinin geleceği söylenen Xiaomi Mi 11 takip etti. Mi 11'in puanı ise 705.593 puan olarak listeye yansıdı. Xiaomi Mi 11'in ardında ise 702.553 puan ile Kirin 9000 işlemcili Huawei Mate 40 Pro+ yer aldı. Toplam 10 en güçlü Android akıllı telefonun bulunduğu listenin tamamı ise şöyle: