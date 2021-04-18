2021 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün? Kadir Gecesi önemi

Ramazan ayının 26. Gününe denk gelen Kadir Gecesi, 2021 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre, Müslümanlar tarafından idrak ediliyor. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesinden 4 gün sonra ise Ramazan ayı sona eriyor. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi, Müslümanların Kur’an’la olan ilişkisini gözden geçirerek, kendimizle ve çevremizle olan bağlarımızı yeniden düzenlemek için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet’in paylaştığı takvimde yer alan bilgilere göre Ramazan ayının 26. günü yani 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kadir Gecesi olarak idrak edilecek.

Bu geceden 4 gün sonra da arife idrak edilecek ve arifenin de tamamlanmasıyla birlikte Ramazan ayı sona erecek.

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ

Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan surede şöyle buyurulur:

"Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (A.S.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."