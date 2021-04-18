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2021 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün? Kadir Gecesi önemi

18.04.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir gecesi, Ramazan ayı içerisinde yer alan ve Müslümanlar için önemli ibadet günleri arasında bulunan mübarek bir gündür. Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayına girmemizle beraber Müslüman vatandaşların merak ettiği Kadir Gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre idrak ediliyor. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26. Günü Müslümanlar tarafından idrak ediliyor.

2021 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün? Kadir Gecesi önemi

Ramazan ayının 26. Gününe denk gelen Kadir Gecesi, 2021 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre, Müslümanlar tarafından idrak ediliyor. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesinden 4 gün sonra ise Ramazan ayı sona eriyor. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi, Müslümanların Kur’an’la olan ilişkisini gözden geçirerek, kendimizle ve çevremizle olan bağlarımızı yeniden düzenlemek için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet’in paylaştığı takvimde yer alan bilgilere göre Ramazan ayının 26. günü yani 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kadir Gecesi olarak idrak edilecek.

Bu geceden 4 gün sonra da arife idrak edilecek ve arifenin de tamamlanmasıyla birlikte Ramazan ayı sona erecek.

kadir gecesi1

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ

Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan surede şöyle buyurulur:

"Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (A.S.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

kadir gecesi2

Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı bu gecede bol bol Kur’an-ı Kerim okumak da, bu yüce kitabın şefaat etmesine sebep olabilir. Bu konuda Peygamber Efendimiz buyururlar ki:

"Kur’an okuyunuz, çünkü O, kıyamet gününde okuyana şefaatçi olarak gelir"

kadir gecesi3

Ayrıca bu gecede okunabilecek bir duayı da Peygamberimiz, eşi Hz. Ayşe (R.A)’ye öğretmiştir. Hz. Ayşe (R.A.), bunu şöyle anlatır:

Peygamberimize dedim ki: "Ey Allah’ın Resulü, Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim? Peygamberimiz: "Allah’ını sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" diye dua et buyurdu.”

kadir gecesi

KURAN'I KERİM'DE KADİR SURESİ

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:" Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."


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Anahtar Kelimeler:
Kadir gecesi Ramazan

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