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2021 LGS zor muydu, kolay mıydı? '2021 LGS sınav yorumları' açıklandı!

06.06.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS olarak bilinen sınav, 6 Haziran'da tamamlandı. Pazar günü saat 9:30’da ilk oturumu yapılan sınavın, ikinci oturumu ise 11:30’da yapıldı. 12:50 itibarıyla sınavın son bulmasının ardından, özellikle sosyal medya üzerinden LGS sınavı ile ilgili yorumlar yapılmaya başlandı. Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü LGS, zor muydu kolay mıydı? İşte detaylar...

2021 LGS zor muydu, kolay mıydı? '2021 LGS sınav yorumları' açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen LGS sınavı için milyonlarca öğrenci ter döktü. İlk oturumda öğrenciler; Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve İngilizce LGS sözel sorularını cevapladı. İkinci oturumda ise LGS sayısal soruları olan Matematik ve Fen Bilimleri soruları karşısında birbirleri ile yarıştı.

2021 LGS ZOR MUYDU?

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda, öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru soruldu. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili olarak birçok öğrenci farklı yorumlarda bulunurken, genel olarak 2021 LGS için öğrencilerin sınavın kolay olduğunu dile getirdi. Sosyal medyada gündem haline gelen LGS sınavı için, öğrenciler kendi yorumlarını paylaştı.

2021 LGS YORUMLARI

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Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Bizim sınav sistemimiz öğrencilere öğretmediklerini sormaya dayanıyor, bunu da beceri zannediyorlar. Her şey dahil deyip Mayıs ayında işkenen konuları sormuyorlar. Bu sınavı hazırlayanlar hangi ülkede yaşıyor acaba? örnek soru diye çocuklara böyle soracağız diyorlar , çok farklı soru çeşitlerini soruyorlar, ellerinin ayarı yok, bunlar eğitimci değil emek düşmanları.
Çok zor bir sınavdı sözeli kolay yapıp sayısalcı zor yaptılar
okul bu yıl gerekli yardimi olmadı düzensiz açılıp kapandı çocuklar 1 den 3 sınıfa geçtiler diyelim yani 6 dan 8 e peki uzaktan eğitim cok faydalı değil ve sorular zormus okul olmadığı halde soruların zor olmasi düşündürücü eğitim git gide kayboluyor ülkede

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