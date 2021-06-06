2021 LGS zor muydu, kolay mıydı? '2021 LGS sınav yorumları' açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen LGS sınavı için milyonlarca öğrenci ter döktü. İlk oturumda öğrenciler; Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve İngilizce LGS sözel sorularını cevapladı. İkinci oturumda ise LGS sayısal soruları olan Matematik ve Fen Bilimleri soruları karşısında birbirleri ile yarıştı.

2021 LGS ZOR MUYDU?

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda, öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru soruldu. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili olarak birçok öğrenci farklı yorumlarda bulunurken, genel olarak 2021 LGS için öğrencilerin sınavın kolay olduğunu dile getirdi. Sosyal medyada gündem haline gelen LGS sınavı için, öğrenciler kendi yorumlarını paylaştı.

2021 LGS YORUMLARI



