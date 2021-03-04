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2021 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavı ertelendi mi? ÖSYM açıkladı

04.03.2021 16:52 | Son Güncelleme:
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2021 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavı ertelendi mi? ÖSYM açıkladı

MSÜ sınav başvuruları 27 Ocak-23 Şubat tarihlerinde alınmıştı. ÖSYM tarafından yapılan MSÜ sınav tarihi daha önce 4 Nisan 2021 Pazar günü yapılacağı açıklanmıştı. Koronavirüs salgınından dolayı sınavın erteleneceğine dair iddialar gündeme geliyor.

Vaka sayılarındaki yükselişe rağmen kontrollü normal hayata geçilen Türkiye’de daha önce birçok sınav ve etkinlik iptal edilmiş ya da ertelenmişti. Özellikle sosyal medyada MSÜ sınavının erteleneceği iddiası ortaya atıldı. Ancak MSÜ sınavlarının ertelenip ertelenmemesiyle ilgili herhangi bir resmî açıklama bulunmuyor.

2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

2021 MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 Pazar günü 81 ilde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayıp 135 dakika sürecek.

MSÜ sınavına başvurular, 27 Ocak - 23 Şubat 2021 tarihlerinde alınmıştı. Geç başvurular ise 3 Mart 2021’de tamamlandı.

MSÜ SINAVI ERTELENECEK Mİ?

MSÜ sınavının ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kontrollü olarak normalleşme döneminin fiilen başladığını ifade etmişti. Koca, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde toplanan Kabine toplantısının ardından iller dört kategoriye ayrılarak risk haritası oluşturulmuştu. Kentlerin risk durumlarına göre, kontrollü normalleşme başlamıştı.

Ekran Resmi 2021-03-04 16.49.43

Ekran Resmi 2021-03-04 16.49.50

MSÜ NEDİR?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ), Millî Savunma Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan protokol kapsamında, askerî öğrenci adaylarını tespit etmek için ÖSYM’nin yaptığı sınavdır.

Millî Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016’da Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017’de Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Ankara’da Kara Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Müşterek Harp Enstitüsü, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.


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ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi
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