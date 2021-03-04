2021 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavı ertelendi mi? ÖSYM açıkladı

Vaka sayılarındaki yükselişe rağmen kontrollü normal hayata geçilen Türkiye’de daha önce birçok sınav ve etkinlik iptal edilmiş ya da ertelenmişti. Özellikle sosyal medyada MSÜ sınavının erteleneceği iddiası ortaya atıldı. Ancak MSÜ sınavlarının ertelenip ertelenmemesiyle ilgili herhangi bir resmî açıklama bulunmuyor.

2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?



2021 MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 Pazar günü 81 ilde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayıp 135 dakika sürecek.

MSÜ sınavına başvurular, 27 Ocak - 23 Şubat 2021 tarihlerinde alınmıştı. Geç başvurular ise 3 Mart 2021’de tamamlandı.

MSÜ SINAVI ERTELENECEK Mİ?



MSÜ sınavının ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kontrollü olarak normalleşme döneminin fiilen başladığını ifade etmişti. Koca, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde toplanan Kabine toplantısının ardından iller dört kategoriye ayrılarak risk haritası oluşturulmuştu. Kentlerin risk durumlarına göre, kontrollü normalleşme başlamıştı.