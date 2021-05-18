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2021 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman açıklanacak?

18.05.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ yani Milli Savunma Üniversitesi'nden mezun olarak subay olmak isteyen binlerce aday, sınav sonuçlarının açıklanmasının sonrasında MSÜ tercih sonuçları için beklemeye koyuldu. Peki 2021 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Adayların merakla beklediği MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

2021 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınavına katılım gösteren ve Milli Savunma Üniversitesi'nden mezun olarak subay olmak isteyen binlerce aday MSÜ tercih sonuçlarını beklemeye koyuldu. Peki 2021 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

2021 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ'de eğitim görmek isteyen adaylar, tercih işlemlerini 19 Mayıs tarihine kadar gerçekleştirecek. Adaylar şimdi ise MSÜ tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek olan açıklamayı bekleyişe koyuldu. Son günlerde milyonlarca vatandaşın gündeminde olan ve 30 Nisan'da başlayan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih işlemleri sürerken MSÜ tercihleri personeltemin.msb.gov.tr üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 30 Nisan ve 19 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapabilecek.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak 2021-MSÜ yani 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılım gösteren adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak olan tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine giriş yaparak yapmaları gerekmekte. Belirtilmiş olan süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmamış olan adaylar, ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.

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Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Savunma Üniversitesi
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