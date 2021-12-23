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  4. 2021 Nobel Fizik Ödülü, 'küresel ısınma' vurgusuyla Japon, Alman ve İtalyan üç bilim insanına verildi

2021 Nobel Fizik Ödülü, 'küresel ısınma' vurgusuyla Japon, Alman ve İtalyan üç bilim insanına verildi

23.12.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Nobel Fizik Ödülü, bilim insanları Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi'ye verildi. Manabe ve Hasselmann, Dünya'nın iklimini modellemeleri ve küresel ısınmayı tahmin etmeleri nedeniyle ödülün yarısını paylaşırken, Parisi diğer yarısına gazlarda ve sıvılarda rastgele görünen hareketlerin arkasındaki "gizli kuralları" keşfetmesi nedeniyle layık görüldü.

2021 Nobel Fizik Ödülü, 'küresel ısınma' vurgusuyla Japon, Alman ve İtalyan üç bilim insanına verildi

2021 Nobel Fizik Ödülü, bilim insanları Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi'ye verildi.

Manabe ve Hasselmann, Dünya'nın iklimini modellemeleri ve küresel ısınmayı tahmin etmeleri, Parisi de gazlarda ve sıvılarda rastgele görünen hareketlerin arkasındaki "gizli kuralları" keşfetmesi nedeniyle ödüle layık görüldü.

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada "Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann, Dünya'nın iklimi ve insanlığın onu nasıl etkilediği konusundaki bilgimizin temelini attı" denildi.

Açıklamada, Giorgio Parisi'nin çalışması için ise "Karmaşık sistemler rastgelelik ve düzensizlikle tanımlanır ve anlaşılmaları zordur" ifadesi yer aldı.

90 yaşındaki Japon Manabe, ABD'deki Princeton Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Alman Hasselmann, Almanya'nın Hamburg kentindeki Max Planck Meteoroloji Enstitüsü'nde görev yapıyor.

İtalyan Parisi ise Roma Sapienza Üniversitesi'nde görevli.

Nobel

Son iki yıldır, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi astronomi alanındaki bulguları ödüle layık görüyordu ve bu nedenle bu yıl ödül verilen alanın değişeceği tahminleri yapılıyordu.

Nobel Fizik Komitesi Başkanı Thors Hans Hansson, "Bu yıl ödüllendirilen keşifler, iklim hakkındaki bilgilerimizin sıkı bir gözlem analizine dayanan sağlam bir bilimsel temele dayandığını gösteriyor" dedi.

2019'da Nobel Fizik Ödülü, Büyük Patlama'dan sonra evrenin evrimini açıklayan James Peebles ile bir güneş sistemi dışındaki gezegenin keşfi nedeniyle Michel Mayor ve Didier Queloz'a verilmişti

2020'de ise kara delikleri araştıran Roger Penrose, Reinhard Genzel ve Andrea Ghez ödülü paylaşmıştı.

Covid nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Stockholm'de ödül töreni düzenlenmeyecek.

Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Çarşamba, Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Perşembe, Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Cuma, Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri de Pazartesi günü açıklanacak.

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