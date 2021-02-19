2021 Ramazan orucu: Ramazan Bayramı ne zaman hangi tarihte? Diyanet 2021 dini takvimi!

13 Şubat tarihinde islam dünyası için ibadet etmenin faideli olduğu Recep, Şaban ve Ramazan ayı yani üç aylar başlamış oldu. 18 Şubat'ta Regaip kandili tüm yurtta idrak edildi. Bu süreçte vatandaşlar Ramazan orucunu araştırmaya başladı. 2021 yılı Ramazan ayı tarihleri ve 2021 Ramazan Bayramı tarihleri araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar her yıl Ramazan oruçlarını tutmak ve ibadetlerini yerine getirmek için tarih araştırmalarına başladı. Peki, 2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

2021 yılının başlamasına kısa bir zaman kalmasının ardından 2021 dini günler takvimi şimdiden araştırılmaya başlandı.İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın hangi tarihte gerçekleşecek merak ediliyor. Müslüman vatandaşlar için değerli olan ve islam aleminde önemli bir yere sahip olan üç aylar içinde yer alan Ramazan ayı 2021 hangi tarihte olacak? 2021 yılında Ramazan orucuna ne zaman başlanacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi...