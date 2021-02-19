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2021 Ramazan orucu: Ramazan Bayramı ne zaman hangi tarihte? Diyanet 2021 dini takvimi!

19.02.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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2021 Ramazan orucu: Ramazan Bayramı ne zaman hangi tarihte? Diyanet 2021 dini takvimi!

Üç ayların 13 Şubat tarihi ile idrak edilmesinin ardından 2021'de Ramazan ayı hangi aya denk geliyor araştırması şimdiden başladı. 18 Şubat Perşembe gecesi Regaip kandili müslüman alemi tarafından sevinle karşılanmıştı. Recep, Şaban ve Ramazan ayının gelmesiyle Ramazan orucu ve bayramı da merak konusu oldu. Bu yıl Ramazan ayında ilk oruç 13 Nisan 2020 Salı günü itibari ile başlayacak ve 12 Mayıs'ta sona erecek. Peki 2021 Ramazan Bayramı tarihleri neler?

13 Şubat tarihinde islam dünyası için ibadet etmenin faideli olduğu Recep, Şaban ve Ramazan ayı yani üç aylar başlamış oldu. 18 Şubat'ta Regaip kandili tüm yurtta idrak edildi. Bu süreçte vatandaşlar Ramazan orucunu araştırmaya başladı. 2021 yılı Ramazan ayı tarihleri ve 2021 Ramazan Bayramı tarihleri araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar her yıl Ramazan oruçlarını tutmak ve ibadetlerini yerine getirmek için tarih araştırmalarına başladı. Peki, 2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

2021 yılının başlamasına kısa bir zaman kalmasının ardından 2021 dini günler takvimi şimdiden araştırılmaya başlandı.İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın hangi tarihte gerçekleşecek merak ediliyor. Müslüman vatandaşlar için değerli olan ve islam aleminde önemli bir yere sahip olan üç aylar içinde yer alan Ramazan ayı 2021 hangi tarihte olacak? 2021 yılında Ramazan orucuna ne zaman başlanacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi...

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2021 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak ve 12 Mayıs 2020 tarihinde bitecek. Ramazan bayaramı'nın ilk günü ise 13 Mayıs'ta olacak.
Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

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2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2021 yılı dini günler takvimi ve kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. 2021 yılında mübarek günler ve kutsal geceler aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

Regaip kandili 18 Şubat 2021,

Miraç kandili 10 Mart 2021,

Berat kandili 27 Mart 2021,

Ramazan ayı 13 Nisan 2021'de başlayacak,

Ramazan ayı 12 Mayıs 2021'de bitecek,

Ramazan Bayramı’nın birinci günü 13 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

Yine Ramazan ayı içinde olan ve “bin aydan daha hayırlı” olarak tabir edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021 tarihinde idrak edilecek.

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