2021 Range Rover kamuflajlı yakalandı. Soğuk hava testleri devam eden 2021 Range Rover, sıkı kamuflaj kostümüyle kameralara yakalandı. Model heybetli yapısıyla dikkat çekiyor. 2021 Range Rover tüm detaylarını kamuflaj altında saklasa da, bazı ayrıntılar model hakkında geniş bilgiler veriyor.

2021 RANGE ROVER KAMUFLAJLI YAKALANDI

Sol yanda çıkan çift egzoz çıkışı kaput altında 6 silindirli bir motor yattığına işaret ediyor. Muhtemelen test aracında ufak bir elektrik desteği (mild hybrid) de mevcuttur. Testteki bu motor giriş seviyesinde sunulacaktır. Modelin performanslı versiyonları da olacak. Süperşarjlı 5.0 V8 yerini BMW'nin 4.4 litrelik çift turbolu V8'e bırakacak. MLA platformundan yükselecek olan yeni Range Rover, bu platformun en büyük nimeti olan hibrit seçeneklere de kavuşacak.

2021 RANGE ROVER KOKPİTTE NELER SUNABİLİR?

Modelin henüz kabini fotoğraflara yansımadı. Ancak içeride dijital gösterge panelinin yer alacağı biliniyor. Bunun dışında tüm tüm detaylar kokpitteki test bilgisayarlarının arkasına gizlenmiş durumda. Yeni nesil Range Rover hem standart hem de uzun aks mesafesine sahip versiyonlarla müşterilere sunulacak. Güncel teknolojik oyuncaklar ve sürüş asistanları ile model daha çekici olacak. Model 2021'in ikinci yarısında.



