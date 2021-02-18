2021 Regaip Kandili mesajları: Kısa, ayetli, hadisli, sureli, uzun ve resimli Regaip Kandili mesajlar! Güncel hayırlı kandiller mesajları!

2021 Regaip Kandili mesajları... İslam aleminin beklediği üç aylar geçtiğimiz pazar başladı. Regaip Kandili ise 18 Şubat 2021 Perşembe günü bugün idrak ediliyor. Üç aylar olarak tabir edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları İslam dünyasında dini ibadetler için heyecanla beklenen zamanlardır. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili, dili vecibelerle değerlendirilecek ve İslam alemi bu kutlu günde ibadetleri ile dualar edecek. Bu süreçte sevdiklerinize resimli Regaip Kandili göndererek yakınlarınız ya da ailenizle bu kutlu günü paylaşabilirsiniz. Regaip Kandili mesajları aracılığı ile küskünlüklerimizi geride bırakarak, kırgınlıklarımızı unutmanın affetmenin erdemiyle sevgiye tekrar yer vereceğiz. İşte sizler için derlediğimiz uzun, kısa, ayetli ve dualı hayırlı Regaip Kandiller mesajları... 18 Şubat 2021 bugün kandil mi? Bugün hangi kandil kutlanıyor? Regaip kandilinde okunacak dua ve ayetler neler? 2021 REGAİP KANDİLİ MESAJLARI Haberimizde kısa, uzun ve hadisli olmak üzere farklı Regaip Kandili mesajları bulabilirsiniz. Lİstemizden beğendiklerinizi, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat gibi platformlardan paylaşabilir veya kısa mesaj olarak paylaşabilirsiniz.

Yakınlarınız için küçük bir jest yapmak isterseniz sizin için derlediğimiz ve metin boyutu ile Twitter, Instagram, Whatsapp, ve Facebook gibi sosyal platformlara uygun olan aşağıdaki mesajlardan beğendiklerinizi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Regaib kandili ve üç ayların ülkemize milletimize ve alem-i İslama huzur bereket ve esenlik getirmesi dileklerimle kandiliniz mübarek olsun. Regaip Kandili geldi yine, ALLAH’ım Recep Şaban aylarını bizim için mübarek kıl, bizi Ramazan’a kavuştur. Allah’ım! Bizlere helalinden ve kolayından manevi ve maddi rızık ver. Bizleri çalışkan, işimizi kolay ve bereketli eyle. Amin! Regaib Kandiliniz mübarek olsun. Müslüman adil ve insaflı olur, insaniyetten nasibi olmayanın islamiyetten de nasibi yoktur. Hayırlı Kandiller. Regaib Kandili mübarek olsun. Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun. 2021 Şivlilik tarihi: Şivlilik ne zaman, hangi tarihte yapılıyor? Şivlilik nedir, Şivlilik günü ne yapılır? Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Mübarek aylara Selam olsun.. Selam olsun Ey Regaib. Tüm Dualarınızın kabul olması dileğiyle.. Hayırlı kandiller. Tüm Dualarınızın kabul olması dileğiyle hayırlı kandiller. Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere. Regaib Kandilinin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle. . . Hayırlı kandiller... Yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim hiçbirinizin umutlarını soldurmasın. Amin. Regaip kandiliniz mübarek olsun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler…. İyi Kandiller…. Regaib kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun. Mübarek aylara selam olsun, Ey Regaib. Kandiliniz mübarek olsun. 2021 KISA REGAİP KANDİLİ MESAJLARI Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Cenab-ı Hak, Receb-i Şerif bahçesini ekip, Şaban-ı Şerif suyu ile sulayıp Ramazan-ı Şerif'te bereketli hasat almayı nasip eylesin. Hayırlı Kandiller. Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun.. Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler…. İyi Kandiller

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, hayırlı kandiller.

Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun. HADİSLİ VE SURELİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI Cennete çok ağaç dikin çünkü onun suyu tatlı, toprağı güzeldir. Yani verimi çoktur. Çok sevap meyvesi alınır. Cennetin ağaçlarından biri olan la Havle ve La Kuvvete İlla Billah cümlesini çok söyleyin. Hadis(Taberani) hayırlı kandiller.

Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 147) Kandilimiz mübarek olsun.

Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (İsra 80) Kandiliniz Mübarek Olsun.

Allahım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Senin üzerine övgüyü bir bir saysam bitiremem. Sen, kendi büyük ve yüce zâtını nasıl övdüysen, öylesin. (Hadis) Hayırlı Kandiller. AYETLİ REGAİP KANDİLİ MESAJI Bu gecenin ülkemize, dünyaya ve hepimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Kandiliniz kutlu olsun. Allah'ım bu kutlu gece hürmetine, Benim dualarımı, bana dua edenlerin duasını, benden dua bekleyenlerin duasını ve Ümmeti Muhammedin dualarını kabul eyle."... Rabbimiz! Bizi hidâyete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz Sen çok bahşedensin." Âmîn.| Âl-i İmrân, 8. Âyet Meâli – Duâ. Hayırlı kandiller. Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.. Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 147) Regaip kandilimiz mübarek olsun.. Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Regaip Kandiliniz mübarek olsun. "Rabbinize alçak gönüllüce ve için için duâ edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez."| A'râf, 55. Âyet Meâli

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun. İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, kandilinizi kutlarım. UZUN REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2021 Bizlere bir ikram olarak sunulan bu kutsal Regaip Kandilinde dualarımızdan insanlığın huzuru, sevgi ve kardeşliğin sağlanması ve devamı için bizlere daha fazla güç, iman vermesi için yakaralım. Sevgide sağlam ve cömert bir ruha sahip olmak için de yardım dileyelim. Dualarınızın kabul olması dileklerimizle; Kandiliniz mübarek olsun…

Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban, Ramazan ayları manevi yönden daha önemli ve hayırlıdır. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaip kandilidir. Yani bu gece ALLAH’ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Kandiliniz kutlu olsun. Alem-i İslâm"ın Regaip günü/gecesi mübarek olsun. Rabbim bizi Ramazan"a hayırlarla ulaştırsın.Sen mazlum olan ümmete yardım et Yarabbi,Gözümüze inen perdeleri kaldır ve bizi kardeşlik bilincine erdir ! Hayırlı Kandiller.

Allah'ım! Gizli olarak işlediğim günahlarımı, açıktan işlediğim günahlarımı, hatâen işlediğim ve bilerek yaptığım günahlarımı, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Amin! Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun.

Yüce Allah mübarek Regaip kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hɑyırlı Kandiller... REGAİB KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR? Regaib Kandili'nde yatsı namazından sonra Receb-i Şerif ayına mahsus olarak kılınması tavsiye olunan ve mümin ike münafığı ayırt eden 30 rekat namazın ilk on gününde kılınacak olan 10 rekatı kılınabilir.Bu namaz akşamdan sonrada yatsıdan sonrada kılınabilir. Fakat Cuma ve Pazartesi gecelerinde bilhassa kılınması daha faziletlidir. Namaza başlarken şöyle niyet edilir: Yarabbi; teşrifleri ile dünyayı nura gark ettiğin efendimiz hürmetine, affı ilahine rıza-ı ilahine nail eyle. Abid zahid kulların arasına ilhak eyle. Dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle. Rıza-i Şerifin için Allahü Ekber. Her rekatte 1 Fatiha, 3 Kul Ya Eyyühel Kafirun, 3 İhlas okuyup 2 rekatte bir selam verilir. Böylece 10 rekat tamamlanır. Namazdan sonra 11 defa "ilhen vahiden ehaden sameden ferden vitran hayyen kayyumen daimen ebeda" duası okunup dua edilir. Bu 10 rekat namazı 10'u ile 20'si arasında kılamayanlar 20'sinden sonra 30'una kadar da kılabilirler. Tamamı 30 rekat olan bu namaz sahabeden Selman-ı Pak tarafından rivayet edilmiştir.

Not: Regaip kandilinde kılınacak olan bu namazı herjangi bir sebebten dolayı bu gece kılamayanlar Receb-i Şerif ayının sonuna kadar her Perşembeyi Cumaya bağlayan gece kandilmiş gibi bu namazı kılmalarında büyük faide vardır. Zira bu namaz 12 rekat olup her rekatı senenin bir ayına delalet eder ve dolayısıyla kişi senenin her ayına mükabil namaz kılmış olur. REGAİP KANDİLİ DUASI "Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle ) Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.

Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur! Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!