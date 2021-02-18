18 Şubat 2021 bugün kandil mi, hangi kandil kutlanıyor? Regaip kandilinde okunacak dua ve ayetler neler, kaç rekat namaz kılınır?

13 Şubat'ta üç ayların başlaması ile birlikte Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek merak ediliyor. 2021 dini günler takviminden Regaip Kandili hangi gün merak ediliyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte ilk akla gelen günlerden birisi de Regaip Kandili oldu. 13 Şubat tarihinde idrak edilecek olan üç ayların başlamasının hemen ardından Regaip Kandili 2021 yılında hangi güne denk geliyor araştırılıyor. Peki Regaip Kandili'nin önemi nedir? Regaip Kandili'nde nasıl dua okunur ve nasıl ibadet edilir? Regaib Kandili hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirtilen o tarih. 2021 Şivlilik tarihi: Şivlilik ne zaman, hangi tarihte yapılıyor? Şivlilik nedir, Şivlilik günü ne yapılır? REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2021? 2021 Regaip Kandili ne zaman olacak merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı 2021 Dini Günü Takvimi'nde yer alan bilgiye göre Regaib Kandili, 18 Şubat 2021 Perşembe gününe denk geliyor. 18 Şubat tarihinde tüm müslüman alemi tarafından Regaip Kandili idrak edilecek. 2021 Regaip Kandili mesajları: Kısa, ayetli, hadisli, sureli, uzun ve resimli Regaip Kandili mesajlar! Güncel hayırlı kandiller mesajları! REGAİB KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR? İslam aleminin en önemli dönemlerinden bir tanesi olan üç aylarda 4 kandil idrak ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar Regaip Kandili ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Bu önemli günlerde ibadetlerini yerine getirmek isteyenler ise üç aylar tesbihi nasıl başlanır konusunda araştırmalar yapıyor. İşte detaylar... Günlük hayatımızda her an gördüğümüz trafik ikaz levhaları gibi insan hayatında da belirgin işaretler ve dönüm noktaları vardır. Bunlar, belirli günler, kandiller ve bayramlardır.

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki “Regâip” kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Zamanın her anı değerlidir ve boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. Bu nedenle insan ömrünün her anı çok değerlidir. Ancak bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır. Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir. Halk dilinde "üç aylar" olarak anılan rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi bir mevsime girişimizin habercisidir. Milletimizin “kandil” olarak adlandırdığı bu geceler, gönül evlerimizi aydınlatan ışıklardır. Tarihimizde Osmanlı padişahı II.Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir.

Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "regâibiye" denilen şiirler yazılmıştır. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır2 Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. 2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ ÜÇ AYLAR DUASI 2021 Üç aylar başladığında Peygamber Efendimiz, ‘Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua etmiştir.

Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır. Peki üç aylarda nasıl tesbih çekilir? ÜÇ AYLARDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, ‘Hazreti Peygamber, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli, hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.’ açıklamasında bulundu. ÜÇ AYLARDA NASIL DUA EDİLİR? Recep ayının ilk günü girince bazı vatandaşlar 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirirler. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

10 gün 100 kez Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

10 gün 100 kez Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

10 gün 100 kez Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim Bazı vatandaşlar bu ayda oruç tutar ve Hatm-i Enbiya yapar. Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir. Peygamber Efendimiz, üç aylara girerken şöyle dua ederdi: "Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şaban ve belliğnâ Ramazan" (Ey Rabbim! Bize Receb’i ve Şa’ban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.) REGAİB KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR? Regaib Kandili'nde yatsı namazından sonra Receb-i Şerif ayına mahsus olarak kılınması tavsiye olunan ve mümin ike münafığı ayırt eden 30 rekat namazın ilk on gününde kılınacak olan 10 rekatı kılınabilir.Bu namaz akşamdan sonrada yatsıdan sonrada kılınabilir. Fakat Cuma ve Pazartesi gecelerinde bilhassa kılınması daha faziletlidir. Namaza başlarken şöyle niyet edilir: Yarabbi; teşrifleri ile dünyayı nura gark ettiğin efendimiz hürmetine, affı ilahine rıza-ı ilahine nail eyle. Abid zahid kulların arasına ilhak eyle. Dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle. Rıza-i Şerifin için Allahü Ekber.