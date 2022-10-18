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  4. 2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdürü sınavı ne zaman, nasıl başvurulur? Adalet Bakanlığı 500 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alımı yapacak!

2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdürü sınavı ne zaman, nasıl başvurulur? Adalet Bakanlığı 500 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alımı yapacak!

18.10.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı gerçekleştirilecek olan yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda 5. ve 9. dereceli kadrolara 500 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alınacağını duyurdu. Yapılan açıklama sonrası birçok kişi başvuru sürrcine ilişkin detayları öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Yazılı sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak. Peki, 2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdürü sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı sınavına nasıl başvurulur?

2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdürü sınavı ne zaman, nasıl başvurulur? Adalet Bakanlığı 500 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alımı yapacak!

Adalet Bakanlığı 500 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alacak. Başvuruda bulunacak kişilerin Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3. maddesinde yer alan koşulları taşımaları bekleniyor. Peki, 2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdürü sınavı ne zaman? işte Adalet Bakanlığı sınavının tarihi...

2022 ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRÜ SINAVI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı, yazılı sınavı 25 Aralık Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek.

Başvuda bulunacak kişilerin, Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3. maddesinde belirtilen koşulları taşımaları gerekirken, başvuruların 10-16 Kasım 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden alınacağı belirtildi.

2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı sınavı için geç başvuru tarihi ise 24 Kasım olarak açıklandı.

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Adalet Bakanlığı
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