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2022 ALES ne zaman? İşte ALES 2022 sınavı başvuru tarihi ve detaylar...

08.12.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akademik kariyer isteyen adaylar tarafından 2022 ALES sınavı tarihi merak ediliyor. ÖSYM tarafından yıl içinde belli aralıklarla düzenlenen ALES için 2022/1 sınavının başvuru tarihleri de araştırılıyor. Peki 2022 ALES ne zaman? İşte önümüzdeki sene gerçekleşecek ALES 2022 sınavı başvuru tarihi ve detaylar...

2022 ALES ne zaman? İşte ALES 2022 sınavı başvuru tarihi ve detaylar...

2022 ALES sınavı tarihi araştırılıyor. ALES, ÖSYM tarafından sene içinde belli aralıklarla düzenlenmeye devam ediyor. 21 Kasım'da uygulanan 2021 ALES sınavının sonuçları geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Peki 2022 ALES ne zaman?

2022 ALES SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/3) sonuçları açıklanmıştı. Adaylar şimdi de gelecek senenin ALES oturumlarını ilgiyle takip etmeye başladı.

2022 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı oturum ve başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Ancak söz konusu sınavın ve başvuruların tarihi açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.

ALES sınavı bu yıl Mayıs, Eylül ve Kasım aylarından olmak üzere üç oturum halinde organize edilmişti. 2021 ALES oturumlarının gelecek sene de benzer tarihlerde yapılacağı tahmin ediliyor.

2021 ALES SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre ise, ALES/3'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
sınav ALES
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