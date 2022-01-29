HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2022 AÖL ilk kayıt ne zaman? AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

2022 AÖL ilk kayıt ne zaman? AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

29.01.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Lisesinde okuyan öğrencilerin 2. dönem kayıtları geldi çattı. Milyonlarca öğrencinin merakla takip ettiği Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri uzatıldı. AÖL öğrencileri, 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işleminin ne zaman yapılacağını araştırıyor.

2022 AÖL ilk kayıt ne zaman? AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

Çeşitli nedenlerle eğitimini tamamlayamayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında hizmet veren Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Liselerinde eğitim ve öğretimlerini tamamlayabiliyor. Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine haberimizde yer verdik.

Açık Öğrtetim Lisesi(AÖL) 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ilk tarih 27 Aralık - 28 Ocak tarihleri olarak duyurulsa da daha sonra ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri değiştirildi.

AÖL 2. DÖNEM İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık 2021 ile 8 Şubat 2022 tarihleri arası mesai bitimine kadar devam edecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı
Eşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek kararEşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek karar
EKPSS 2022 başvuru kılavuzu yayımlandı mı? EKPSS 2022 başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
Anahtar Kelimeler:
AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Adalet Bakanı istifa etti! Yerine Bekir Bozdağ atandı!

Adalet Bakanı istifa etti! Yerine Bekir Bozdağ atandı!

Herkes isyan ediyordu! Elektrik faturaları ile ilgili flaş talep

Herkes isyan ediyordu! Elektrik faturaları ile ilgili flaş talep

Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!

Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!

İstanbul'daki Afgan gaspçı iddiasında yeni gelişme

İstanbul'daki Afgan gaspçı iddiasında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Her tene uyan koku farklı! İşte burçlara özel, en güzel parfüm önerileri

Her tene uyan koku farklı! İşte burçlara özel, en güzel parfüm önerileri

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.