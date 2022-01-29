2022 AÖL ilk kayıt ne zaman? AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

Çeşitli nedenlerle eğitimini tamamlayamayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında hizmet veren Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Liselerinde eğitim ve öğretimlerini tamamlayabiliyor. Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine haberimizde yer verdik.

Açık Öğrtetim Lisesi(AÖL) 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ilk tarih 27 Aralık - 28 Ocak tarihleri olarak duyurulsa da daha sonra ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri değiştirildi.

AÖL 2. DÖNEM İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık 2021 ile 8 Şubat 2022 tarihleri arası mesai bitimine kadar devam edecektir.

