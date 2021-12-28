2022 AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar ve nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 2021-2 Dönemi İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İş ve İşlemleri hakkında Genel Kapsamlı Duyuru yayımlandı. Öğrenciler gelişme sonrası kayıt yenilemenin detaylarını merak ediyor.

2022 AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık 2021 günü başlayıp 28 Ocak 2022 günü mesai bitiminde sonlanacak. AÖL kayıt yenileme İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerinde gerçekleşecek.

Kayıt yenileme işlemini öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler yaptıracak. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar ise dönem sınavına katılamayacak.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her sene belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorunda. 2021 senesinde bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı olan bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına ya da makbuz karşılığında teslim edilecek.)

Kayıt yenileyecek olan öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecek. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile beraber anlaşmalı bankalara müracaat edecekler.)

Kayıt yenileme sınav ücretini aşağıdaki şekillere göre yatırabilirsiniz:



1- https://odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak yine kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

3- Kayıt yenileme sınav ücreti anlaşmalı olan bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat etmelisiniz. Tahsilat sırasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait ve doğru olması gerekmekte.

AÖL İLK KAYIT (YENİ KAYIT) İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

AÖL ilk kayıt (yeni kayıt) işlemleri İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlüklerinde yapılabiliyor.

