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2022 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL Açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak?

07.03.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık Öğretim Kurumları tarafından düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları online şekilde devam ediyor. Sınav 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59'a kadar sürecek. Sınavı tamamlayan öğrenciler tarafından ise "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu merak ediliyor. Peki 2022 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL Açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

2022 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL Açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınavları online olarak 1 Mart tarihinde başlamıştı. Sınavın son tarihi ise 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59 olarak belirlenmiş durumda. "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu merak ediliyor.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 2. Dönem Sınav sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Öğrenciler 15 Mart tarihine kadar sınava itiraz edebilecek. Sonuçların Mart ayının sonunda açıklaması bekleniyor.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

  1. Yapılan sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

  2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

  3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru ve yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

  4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru veya sorular dâhil edilecektir.

  5. Değerlendirme sırasında hatalı soru veya sorular çıkması halinde, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulanmakta ve bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekmekte.

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Anahtar Kelimeler:
sınav AÖL
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