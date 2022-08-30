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2022 ASHB gıda yardımı ne kadar, kaç TL? Gıda yardımı kimlere verilir, nasıl başvurulur?

30.08.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda yardımı, ihtiyaç sahibi kişilere sosyal devlet anlayışı gereği ödenmektedir. Aylık olarak hesaplara yatırılan ödemelere ilişkin detaylar merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler internette "2022 ASHB gıda yardımı ne kadar, kaç TL?", "Gıda yardımı kimlere verilir, nasıl başvurulur?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

2022 ASHB gıda yardımı ne kadar, kaç TL? Gıda yardımı kimlere verilir, nasıl başvurulur?

Gıda yardımı konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkim sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki 2022 ASHB gıda yardımı ne kadar, kaç TL? Gıda yardımı kimlere verilir, nasıl başvurulur?

2022 ASHB GIDA YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

Gıda yardımı 700 TL'dir. Dar gelirli ve geliri olmayan aileler içni yapılan ödemeler için başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

GIDA YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

3924 dayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan fakat hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretibn 1/3'ünden az olan haneler ödemelerden faydalanabilmektedir.

GIDA YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Gıda yardımı başvurusu için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://turkiye.gov.tr./icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671

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