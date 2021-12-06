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  4. 2022 bütçe görüşmelerinde İYİ Partili Dervişoğlu ile AK Partili vekiller arasında gerginlik

2022 bütçe görüşmelerinde İYİ Partili Dervişoğlu ile AK Partili vekiller arasında gerginlik

06.12.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu'nda 2022 bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu ile AK Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Gerilimin yükselmesi sonrası araya TBMM Başkanı Mustafa Şentop girdi. Şentop "Arkadaşlarınızı susturur musunuz?" diyerek seslendi.

TBMM Genel Kurulu,TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanarak, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerine başladı.

TANSİYON YÜKSELDİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun, "Sizlere hürriyet ve şahsiyet kavramlarının faziletini hatırlatıyor, lafın daha fazlasını tahayyül kabiliyetinize bırakıyorum" sözlerine AK Partili Mahir Ünal ve Osman Aşkın Bak tepki gösterdi.

AK Partili vekillerin tepkisi üzerine kürsüde gerilim yaşandı.

"AK PARTİ İKTİDARI FAİZE VERİRKEN KARŞI, VATANDAŞTAN ALIRKEN DEĞİL"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise kürsüden yaptığı konuşmada,

"Yılın başlangıcından bu yana Türk Lirasının değer kaybetmesi nedeniyle Türkiye'nin dış borcu 1.8 trilyon artmış durumdadır. 2022 yılında 84 milyon vatandaşımızdan toplanacak olan vergi 1 trilyon 400 milyar lira. 84 milyon vatandaşımızdan toplanan verginin iki katı kadar bir meblağ tek adamın hırsları yüzünden kaybedilmiştir. Şu anda aslında TBMM var olmayan bir bütçe üzerinden tartışmaktadır. 2022'de vatandaşlarımızın maaşından kesilecek gelir vergisi miktarı 241 milyar liradır. Türkiye'nin faize ödediği miktar 241 milyardır." ifadelerini kullandı.

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Dervişoğlu, vatandaşların vergi ve faiz nedeniyle yaşadığı sorunlara dikkat çekerek,

"Ülkemizde kayıtlı çalışan işçinin, memurun, asgari ücretlinin tamamının gelirinden günde 30 lira kesip, faiz lobisine veriyorsunuz. Sonra çıkıp biz faize karşıyız diyorsunuz. Vatandaşın vergi borcunda, cezasında faiz var. Gençlerin öğrenim kredisinde faiz var, çiftçinin kredilerinde faiz var. Hani 'Nas' ortadaydı? Allah'ın ayetinin azı çoğu olur mu? Beş müteahhitin borcunun faizini sildiğiniz gibi silin vatandaşın borç faizini. Yapamazsınız çünkü AKP iktidarı faize verirken karşıdır, vatandaştan alırken değil" dedi.

Dervişoğlu sözlerini şöyle bitirdi:

"Bir ay önce ekonomi şahlandı diyordunuz, şimdi ekonomi kurtuluş savaşı verecek noktaya geldi diyorsunuz. Doğrudur, Türk ekonomisi işgal altındadır. Türk ekonomisini işgal eden bugünkü iktidar sahipleridir. Bu haramzade düzenini yıkacağız. Türk milleti sizin zulmünüze yeterince katlandı. Türkiye'nin çözülemeyecek derdi yoktur. "

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi İYİ Parti
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