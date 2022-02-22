2022'de evinizi akıllı hale getirebilecek son teknoloji ürünler

Soğuk kış günlerinde evinize giderken akıllı telefonunuzdan ısıtıcıyı açıp sıcaklığı istediğiniz seviyede ayarlamaya ya da siz televizyon keyfi yaparken evinizin kendiliğinden süpürülmesine ne dersiniz? Kulağa çok hoş geliyor, değil mi? Akıllı ev sistemleriyle daha birçok kolaylığa sahip olabilirsiniz. Hayatınız kolaylaştıracak, sizin yerinize ev işlerini yaparak iş yükünüzü azaltacak ürünleri araştırdık. Listemize göz atarak hayalinizdeki akıllı eve kavuşmanızı sağlayacak ürünleri inceleyebilir, beğendiğiniz modelleri hemen satın alabilirsiniz. Haydi gelin, hemen incelemeye başlayalım!

1. Evinizi hep temiz tutacak iRobot Süpürge

Evinizi akıllı hale getirecek ürünlerin başında robot süpürgeler geliyor. Siz ayaklarınızı uzatıp dinlenirken bir yandan evinizin tertemiz olmasını istiyorsanız iRobot Süpürge'yi tercih edebilirsiniz. Bu robot, 3. jenerasyon motoru ve yüksek çekiş gücüyle evinizi mükemmel şekilde temizliyor. Imprint haritalama sistemiyle evinizi tüm alanlarının haritasını çıkaran süpürge, her odayı tanıyor ve sizin belirlediğiniz temizlik sırasına göre temizlik işlemini gerçekleştiriyor. Ayrıca iRobot Home uygulamasıyla süpürgeyi ev dışındayken uygulama üzerinden rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Premium AeroForce temizlime sistemiyle evde temizlenmemiş yer bırakmayacak bu cihaz, şarj durumunu takip ediyor ve gerekirse şarj istasyonuna gidip kendini şarj ediyor.

2. Lekesiz camlar için Xiaomi Hutt Ddc55 Cam Silme Robotu

Cam silme işi evdeki en zorlu ve en sevilmeyen işlerden biri. Siz de bu işten yırtmak için teknolojiye güvenebilirsiniz. Camları hiç uğraşmadan temizlemek istiyorsanız Xiaomi Hutt Ddc55 Cam Silme Robotu kesinlikle evinizde bulunmalı. Bu mucize cihaz camları otomatik olarak en ince ayrıntısına kadar temizliyor. Yapay zekaya sahip ürün, Cortex M3 işlemcisiyle temizlik rotasını belirleyerek tüm yüzeye lekesiz ve temiz bir görünüm kazandırıyor. Cam dışında fayans, duvar ve yerleri temizlemek içinde kullanabileceğiniz ürün, 20 dakika boyunca kesintisiz çalışarak işleri bir çırpıda bitirmenize yardımcı olacak. Daha da güzeli; kumanda özelliğiyle cam silme robotunu uzaktan kontrol edebilirsiniz.

3. Evinizin hava kalitesini artıran LEVOIT Hava Nemlendirici

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Evinizde hava kalitesinin artmasına yardımcı olacak LEVOIT Hava Nemlendirici'yi mutlaka evinizde bulundurmak isteyeceksiniz. 6 litre su tankına sahip cihaz, 55 saat boyunca kesintisiz olarak çalışma özelliğine sahip. Bu sayede evinizdeki havada hep yeterli oranda nem sağlayabilirsiniz. Zaten üründe bulunan otomatik mod, ortamdaki nem oranın ölçerek kendiliğinden harekete geçiyor. Yani bu cihazı çalıştırmak için hiçbir çaba sarf etmenize gerek yok. 26 dB ses seviyesiyle sessiz çalışan hava nemlendirici, özellikle geceleri sesiyle sizi asla rahatsız etmiyor. Alexa ve Google Assistant ile uzaktan kontrol edebileceğiniz bu ürüne bayılacaksınız.

4. Benzersiz bir deneyim sunan Siemens Sn25eı01ct Home Connect Bulaşık Makinesi

Akıllı evin olmazsa olmazlarından biri de Siemens Sn25eı01ct Home Connect Bulaşık Makinesi. Home Connect uygulamasıyla IOS ve Android uyumlu tüm akıllı cihazlar ile bağlantı kurabilirsiniz. Bu sayede bulaşık makinesini eve gelmeden ofiste ya da yoldayken çalıştırabilirsiniz. 8 programlı ürün, bulaşıklarınız için en uygun programı seçmenizi sağlıyor. Yüksekliği ayarlanabilen 3 katlı üst sepet; daha büyük bulaşıkları makineye sığdırabilmek için alan yaratıyor. Gelişmiş sensörleri sayesinde tüm yıkama sürecini kontrol eden akıllı bulaşık makinesi, enerji ve su miktarını da uygun şekilde ayarlayarak tasarruf sağlıyor. Ürün, şık metalik tasarımıyla da mutfağınıza güzel bir görünüm katacak.

5. Besinleri uzun süre taze tutan LG GR-Q31FMKHL Buzdolabı

LG GR-Q31FMKHL Buzdolabı, 931 litre geniş iç hacmi sayesinde yiyecekler ve içecekler için yeterli alana sahiptir. InstaView Door-in-Door özelliğiyle ürünün kapağını açmadan; yalnızca iki kere dokunarak içindeki ürünleri görebilirsiniz. Bu sayede soğuk havayı kaybetmeden buzdolabındaki eksikleri tespit edebilir, içeri göz atabilir ve yiyeceklerin ömrünü uzatabilirsiniz. Ürünün 5 kademeli akıllı filtre sistemi kötü kokuları yok ederken sebze ve meyvelerin daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Ekstra gözüyle yumurta, peynir ve jambon gibi ürünler için alan sunuyor. Katlanabilen raf özelliği ise dolaba büyük boyutlu ürünler sığdırmak için ideal.

6. Sıcacık evler için MoesGo Termostat

MoesGo Termostat, 16 A neredeyse tüm elektrikli ısıtma sistemleriyle uyumlu olacak şekilde geliştirilmiş. Tam otomatik özelliğiyle ısıtmayı otomatik olarak ayarlayan termostat, Wi-Fi bağlantısı, Alexa ve Google Home uygulamaları üzerinden akıllı telefonlara bağlanabiliyor. Bu sayede ürünü eve gitmeden önce ısıtma sistemini çalıştırarak evinizi sıcacık yapabilirsiniz. Bu cihazla evinizin sıcaklığını 5 ila 35 derece arasında, yaşam alışkanlıklarınıza uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca gümüş metal çerçevesiyle şık bir duruşa sahip cihaz, bulunduğu ortama güzel ve modern bir görünüm de kazandırıyor. LCD ekran ise karanlık ortamlarda cihazın değerlerini kontrol etmenize yardımcı oluyor.

7. Mükemmel tasarımıyla TP-Link Aydınlatma

Akıllı evinizin ışığını özgürce değiştirmeye hazır olun. TP-Link Aydınlatma'yı Alexa ve Google Home uygulamasını üzerinden akıllı cihazlarınızla kontrol edebilirsiniz. Dileğiniz parlaklığı ve rengi seçebileceğiniz aydınlatmayı ortama uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Uzaktan kontrol özelliği sayesinde evinizde olmasanız bile evdeki ışıkları istediğiniz an açıp kapatabilirsiniz. Sevdiklerinize yapacağınız sürprizler ve bazı acil durumlar için bu özellik oldukça etkili. Uzaktan kontrol imkanı ile hayatınızı kolaylaştıran aydınlatma, enerji tasarrufu özelliğiyle aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Ürünün gün doğumu ve gün batımı modlarıyla ışığın açılıp kapanma saatlerini ayarlayabilirsiniz.

8. Bitkilerinizin kurumasını önleyen Eve Akıllı Sulama Sistemi

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Tatile çıkarken en büyük sorunlardan biri, bitkilerinizin susuz kalması ve kuruması. Ancak akıllı bir evde bu da sorun olmaktan çok uzak. Eve Akıllı Sulama Sistemi, bitkilerinizi sizin yerinize suluyor. Siri uygulaması üzerinden akıllı cihazlara erişim sağlayan ürün sayesinde bahçenizi istediğiniz zaman uzaktan sulayabilirsiniz. Böylece tatilinizin süresini dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Üstelik otomatik kapanma özelliğiyle cihaz, su israfını önleyerek çevreyi koruyor. Zamanlayıcı fonksiyonu olduğu için önceden ayarladığınız saatte bahçenizde sulama işlemini sizin yerinize gerçekleştiriyor. Küçük tasarımıyla fazla yer kaplamayan bu alet, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanım için uygun seçim.

9. Muhteşem ses kalitesiyle Belkin Hoparlör

Belkin Hoparlör, muhteşem ses kalitesiyle evinizde küçük müzik partileri vermenizi sağlıyor. Size kristal netliğinde ses kalitesiyle benzersiz bir müzik deneyimi yaşatıyor. Sam teknolojisiyle müzik keyfinizi ikiye katlayan cihaz, Push-Push çift bas tasarımıyla hoparlördeki titreşimi azaltırken daha derin bas sunarak müziğin gerçek tonunu yakalamanıza imkan tanıyor. Alexa ile uyumlu olarak çalışan hoparlörü diğer akıllı cihazlarınızla rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Bu sayede istediğinizi müziği istediğiniz yerde çalabilirsiniz. Hızlı kablosuz şarj özelliğine sahip ürün, dayanıklı yapısıyla uzun bir kullanım ömrüne sahip.

10. Keyifli bir seyir için Samsung 50AU7000 Akıllı TV

Samsung 50AU7000 Akıllı TV'nin 4K UHD görüntü kalitesiyle sahnelerdeki en küçük ayrıntıları rahatlıkla görebileceksiniz. Akıllı televizyonun HDR özelliğiyle en karanlık görüntüleri bile daha rahat izleyeceksiniz. Mükemmel ses kalitesiyle müzik dinlemeyi ve film seyretmeyi daha keyifli hale getiren bu cihaz, çerçevesiz tasarımıyla odanıza şık ve güzel bir görünüm de kazandırıyor. Akıllı cihazınızı ve akıllı telefonunuzu kolayca birbirine bağlayabilirsiniz. Bu sayede televizyonu kumandası dışında da rahatlıkla kontrol edebilir, istediğiniz videoyu telefondan ekrana yansıtabilirsiniz. Bu televizyonun Wi-Fi özelliğiyle herhangi bir cihaza gerek duymadan internette bağlanabilirsiniz.