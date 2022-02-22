HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 2022'de evinizi akıllı hale getirebilecek son teknoloji ürünler

2022'de evinizi akıllı hale getirebilecek son teknoloji ürünler

21.02.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her geçen gün elektronik ürünlere bir yenisi ekleniyor ve mevcut ürünler yepyeni özellikler kazanarak bizi şaşırtıyor. Masaüstü bilgisayarların ardından gelen dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar derken neredeyse kullandığımız tüm eşyalar bu teknolojilerle kontrol edilebilir hale geldi. Tabii evler de bu cihazlardan payına düşeni alıyor. Siz de evinizi sıradanlıktan kurtarıp son teknoloji ürünleriyle donatmak isterseniz yazımıza mutlaka göz atmalısınız!

2022'de evinizi akıllı hale getirebilecek son teknoloji ürünler

Soğuk kış günlerinde evinize giderken akıllı telefonunuzdan ısıtıcıyı açıp sıcaklığı istediğiniz seviyede ayarlamaya ya da siz televizyon keyfi yaparken evinizin kendiliğinden süpürülmesine ne dersiniz? Kulağa çok hoş geliyor, değil mi? Akıllı ev sistemleriyle daha birçok kolaylığa sahip olabilirsiniz. Hayatınız kolaylaştıracak, sizin yerinize ev işlerini yaparak iş yükünüzü azaltacak ürünleri araştırdık. Listemize göz atarak hayalinizdeki akıllı eve kavuşmanızı sağlayacak ürünleri inceleyebilir, beğendiğiniz modelleri hemen satın alabilirsiniz. Haydi gelin, hemen incelemeye başlayalım!

1. Evinizi hep temiz tutacak iRobot Süpürge

2022'de evinizi akıllı hale getirebilecek son teknoloji ürünler

Evinizi akıllı hale getirecek ürünlerin başında robot süpürgeler geliyor. Siz ayaklarınızı uzatıp dinlenirken bir yandan evinizin tertemiz olmasını istiyorsanız iRobot Süpürge'yi tercih edebilirsiniz. Bu robot, 3. jenerasyon motoru ve yüksek çekiş gücüyle evinizi mükemmel şekilde temizliyor. Imprint haritalama sistemiyle evinizi tüm alanlarının haritasını çıkaran süpürge, her odayı tanıyor ve sizin belirlediğiniz temizlik sırasına göre temizlik işlemini gerçekleştiriyor. Ayrıca iRobot Home uygulamasıyla süpürgeyi ev dışındayken uygulama üzerinden rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Premium AeroForce temizlime sistemiyle evde temizlenmemiş yer bırakmayacak bu cihaz, şarj durumunu takip ediyor ve gerekirse şarj istasyonuna gidip kendini şarj ediyor.

Ürünü İncele

2. Lekesiz camlar için Xiaomi Hutt Ddc55 Cam Silme Robotu

2022'de evinizi akıllı hale getirebilecek son teknoloji ürünler

Cam silme işi evdeki en zorlu ve en sevilmeyen işlerden biri. Siz de bu işten yırtmak için teknolojiye güvenebilirsiniz. Camları hiç uğraşmadan temizlemek istiyorsanız Xiaomi Hutt Ddc55 Cam Silme Robotu kesinlikle evinizde bulunmalı. Bu mucize cihaz camları otomatik olarak en ince ayrıntısına kadar temizliyor. Yapay zekaya sahip ürün, Cortex M3 işlemcisiyle temizlik rotasını belirleyerek tüm yüzeye lekesiz ve temiz bir görünüm kazandırıyor. Cam dışında fayans, duvar ve yerleri temizlemek içinde kullanabileceğiniz ürün, 20 dakika boyunca kesintisiz çalışarak işleri bir çırpıda bitirmenize yardımcı olacak. Daha da güzeli; kumanda özelliğiyle cam silme robotunu uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Evinizin hava kalitesini artıran LEVOIT Hava Nemlendirici

2022'de evinizi akıllı hale getirebilecek son teknoloji ürünler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Evinizde hava kalitesinin artmasına yardımcı olacak LEVOIT Hava Nemlendirici'yi mutlaka evinizde bulundurmak isteyeceksiniz. 6 litre su tankına sahip cihaz, 55 saat boyunca kesintisiz olarak çalışma özelliğine sahip. Bu sayede evinizdeki havada hep yeterli oranda nem sağlayabilirsiniz. Zaten üründe bulunan otomatik mod, ortamdaki nem oranın ölçerek kendiliğinden harekete geçiyor. Yani bu cihazı çalıştırmak için hiçbir çaba sarf etmenize gerek yok. 26 dB ses seviyesiyle sessiz çalışan hava nemlendirici, özellikle geceleri sesiyle sizi asla rahatsız etmiyor. Alexa ve Google Assistant ile uzaktan kontrol edebileceğiniz bu ürüne bayılacaksınız.

Ürünü İncele

4. Benzersiz bir deneyim sunan Siemens Sn25eı01ct Home Connect Bulaşık Makinesi

2022'de evinizi akıllı hale getirebilecek son teknoloji ürünler

Akıllı evin olmazsa olmazlarından biri de Siemens Sn25eı01ct Home Connect Bulaşık Makinesi. Home Connect uygulamasıyla IOS ve Android uyumlu tüm akıllı cihazlar ile bağlantı kurabilirsiniz. Bu sayede bulaşık makinesini eve gelmeden ofiste ya da yoldayken çalıştırabilirsiniz. 8 programlı ürün, bulaşıklarınız için en uygun programı seçmenizi sağlıyor. Yüksekliği ayarlanabilen 3 katlı üst sepet; daha büyük bulaşıkları makineye sığdırabilmek için alan yaratıyor. Gelişmiş sensörleri sayesinde tüm yıkama sürecini kontrol eden akıllı bulaşık makinesi, enerji ve su miktarını da uygun şekilde ayarlayarak tasarruf sağlıyor. Ürün, şık metalik tasarımıyla da mutfağınıza güzel bir görünüm katacak.

Ürünü İncele

5. Besinleri uzun süre taze tutan LG GR-Q31FMKHL Buzdolabı

2022'de evinizi akıllı hale getirebilecek son teknoloji ürünler

LG GR-Q31FMKHL Buzdolabı, 931 litre geniş iç hacmi sayesinde yiyecekler ve içecekler için yeterli alana sahiptir. InstaView Door-in-Door özelliğiyle ürünün kapağını açmadan; yalnızca iki kere dokunarak içindeki ürünleri görebilirsiniz. Bu sayede soğuk havayı kaybetmeden buzdolabındaki eksikleri tespit edebilir, içeri göz atabilir ve yiyeceklerin ömrünü uzatabilirsiniz. Ürünün 5 kademeli akıllı filtre sistemi kötü kokuları yok ederken sebze ve meyvelerin daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Ekstra gözüyle yumurta, peynir ve jambon gibi ürünler için alan sunuyor. Katlanabilen raf özelliği ise dolaba büyük boyutlu ürünler sığdırmak için ideal.

Ürünü İncele

6. Sıcacık evler için MoesGo Termostat

2022'de evinizi akıllı hale getirebilecek son teknoloji ürünler

MoesGo Termostat, 16 A neredeyse tüm elektrikli ısıtma sistemleriyle uyumlu olacak şekilde geliştirilmiş. Tam otomatik özelliğiyle ısıtmayı otomatik olarak ayarlayan termostat, Wi-Fi bağlantısı, Alexa ve Google Home uygulamaları üzerinden akıllı telefonlara bağlanabiliyor. Bu sayede ürünü eve gitmeden önce ısıtma sistemini çalıştırarak evinizi sıcacık yapabilirsiniz. Bu cihazla evinizin sıcaklığını 5 ila 35 derece arasında, yaşam alışkanlıklarınıza uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca gümüş metal çerçevesiyle şık bir duruşa sahip cihaz, bulunduğu ortama güzel ve modern bir görünüm de kazandırıyor. LCD ekran ise karanlık ortamlarda cihazın değerlerini kontrol etmenize yardımcı oluyor.

Ürünü İncele

7. Mükemmel tasarımıyla TP-Link Aydınlatma

2022'de evinizi akıllı hale getirebilecek son teknoloji ürünler

Akıllı evinizin ışığını özgürce değiştirmeye hazır olun. TP-Link Aydınlatma'yı Alexa ve Google Home uygulamasını üzerinden akıllı cihazlarınızla kontrol edebilirsiniz. Dileğiniz parlaklığı ve rengi seçebileceğiniz aydınlatmayı ortama uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Uzaktan kontrol özelliği sayesinde evinizde olmasanız bile evdeki ışıkları istediğiniz an açıp kapatabilirsiniz. Sevdiklerinize yapacağınız sürprizler ve bazı acil durumlar için bu özellik oldukça etkili. Uzaktan kontrol imkanı ile hayatınızı kolaylaştıran aydınlatma, enerji tasarrufu özelliğiyle aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Ürünün gün doğumu ve gün batımı modlarıyla ışığın açılıp kapanma saatlerini ayarlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Bitkilerinizin kurumasını önleyen Eve Akıllı Sulama Sistemi

2022'de evinizi akıllı hale getirebilecek son teknoloji ürünler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Tatile çıkarken en büyük sorunlardan biri, bitkilerinizin susuz kalması ve kuruması. Ancak akıllı bir evde bu da sorun olmaktan çok uzak. Eve Akıllı Sulama Sistemi, bitkilerinizi sizin yerinize suluyor. Siri uygulaması üzerinden akıllı cihazlara erişim sağlayan ürün sayesinde bahçenizi istediğiniz zaman uzaktan sulayabilirsiniz. Böylece tatilinizin süresini dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Üstelik otomatik kapanma özelliğiyle cihaz, su israfını önleyerek çevreyi koruyor. Zamanlayıcı fonksiyonu olduğu için önceden ayarladığınız saatte bahçenizde sulama işlemini sizin yerinize gerçekleştiriyor. Küçük tasarımıyla fazla yer kaplamayan bu alet, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanım için uygun seçim.

Ürünü İncele

9. Muhteşem ses kalitesiyle Belkin Hoparlör

2022'de evinizi akıllı hale getirebilecek son teknoloji ürünler

Belkin Hoparlör, muhteşem ses kalitesiyle evinizde küçük müzik partileri vermenizi sağlıyor. Size kristal netliğinde ses kalitesiyle benzersiz bir müzik deneyimi yaşatıyor. Sam teknolojisiyle müzik keyfinizi ikiye katlayan cihaz, Push-Push çift bas tasarımıyla hoparlördeki titreşimi azaltırken daha derin bas sunarak müziğin gerçek tonunu yakalamanıza imkan tanıyor. Alexa ile uyumlu olarak çalışan hoparlörü diğer akıllı cihazlarınızla rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Bu sayede istediğinizi müziği istediğiniz yerde çalabilirsiniz. Hızlı kablosuz şarj özelliğine sahip ürün, dayanıklı yapısıyla uzun bir kullanım ömrüne sahip.

Ürünü İncele

10. Keyifli bir seyir için Samsung 50AU7000 Akıllı TV

2022'de evinizi akıllı hale getirebilecek son teknoloji ürünler

Samsung 50AU7000 Akıllı TV'nin 4K UHD görüntü kalitesiyle sahnelerdeki en küçük ayrıntıları rahatlıkla görebileceksiniz. Akıllı televizyonun HDR özelliğiyle en karanlık görüntüleri bile daha rahat izleyeceksiniz. Mükemmel ses kalitesiyle müzik dinlemeyi ve film seyretmeyi daha keyifli hale getiren bu cihaz, çerçevesiz tasarımıyla odanıza şık ve güzel bir görünüm de kazandırıyor. Akıllı cihazınızı ve akıllı telefonunuzu kolayca birbirine bağlayabilirsiniz. Bu sayede televizyonu kumandası dışında da rahatlıkla kontrol edebilir, istediğiniz videoyu telefondan ekrana yansıtabilirsiniz. Bu televizyonun Wi-Fi özelliğiyle herhangi bir cihaza gerek duymadan internette bağlanabilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müziği eski moda dinlemek isteyenlere özel en iyi mp3 player'larMüziği eski moda dinlemek isteyenlere özel en iyi mp3 player'lar
Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdiPutin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi
Köpekbalığı genç adamı parçalayarak öldürdü…Köpekbalığı genç adamı parçalayarak öldürdü…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Güzelliğinize güzellik katacak en iyi kirpik lifting markaları

Güzelliğinize güzellik katacak en iyi kirpik lifting markaları

Küçük apartmanınızda minimum yer kaplayacak

Küçük apartmanınızda minimum yer kaplayacak

Evinizde lüksü hissedebileceğiniz harika ev tekstil önerileri

Evinizde lüksü hissedebileceğiniz harika ev tekstil önerileri

Sadece mekanı değil içinizi de ısıtacak...

Sadece mekanı değil içinizi de ısıtacak...

Müziği eski moda dinlemek isteyenlere özel en iyi mp3 player'lar

Müziği eski moda dinlemek isteyenlere özel en iyi mp3 player'lar

Tümünü Gör
Müziği eski moda dinlemek isteyenlere özel en iyi mp3 player'lar

Müziği eski moda dinlemek isteyenlere özel en iyi mp3 player'lar

Aldığınıza asla pişman olmayacaksınız

Aldığınıza asla pişman olmayacaksınız

Sınava en iyi şekilde hazırlanacağınız en iyi tyt denemeleri

Sınava en iyi şekilde hazırlanacağınız en iyi tyt denemeleri

Her gece daha rahat bir uyku için...

Her gece daha rahat bir uyku için...

Peaky Blinders sevenlere hem şık hem sıcak tutan öneriler

Peaky Blinders sevenlere hem şık hem sıcak tutan öneriler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Tümünü Gör
Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Spor severlere hediye olarak alabileceğiniz 200 TL altı en güzel hediyeler

Spor severlere hediye olarak alabileceğiniz 200 TL altı en güzel hediyeler

İnternetinizin hızına hız katacak

İnternetinizin hızına hız katacak

Zeytin hasatlarında en büyük yardımcı

Zeytin hasatlarında en büyük yardımcı

Euphoria makyajlarını evinizde yapmak için ihtiyacınız olan tüm makyaj malzemeleri

Euphoria makyajlarını evinizde yapmak için ihtiyacınız olan tüm makyaj malzemeleri

Tam bir şifa kaynağı! Herkesin evinde var

Tam bir şifa kaynağı! Herkesin evinde var

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Küçük apartmanınızda minimum yer kaplayacak

Küçük apartmanınızda minimum yer kaplayacak

Evinizde lüksü hissedebileceğiniz harika ev tekstil önerileri

Evinizde lüksü hissedebileceğiniz harika ev tekstil önerileri

Aldığınıza asla pişman olmayacaksınız

Aldığınıza asla pişman olmayacaksınız

Sadece mekanı değil içinizi de ısıtacak...

Sadece mekanı değil içinizi de ısıtacak...

Her gece daha rahat bir uyku için...

Her gece daha rahat bir uyku için...

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Müziğini eski moda dinlemek isteyenlere özel en iyi mp3 player çeşitleri

Müziği eski moda dinlemek isteyenlere özel en iyi mp3 player'lar

Müziği iliklerinize kadar hissettirecek en iyi amfi markaları

Müziği iliklerinize kadar hissettirecek en iyi amfi markaları

Donald Trump'un sosyal medya platformu 'Truth Social' kullanıcılara sunuldu

'Truth Social' kullanıcılara sunuldu

Tesla, otomatik sürüşlü araçlarına "rahat ve iddialı" sürüş modu ekledi

Tesla, otomatik sürüşlü araçlarına "rahat ve iddialı" sürüş modu ekledi

Apple, AirTag cihazlarının güvenlik ayarlarını değiştirdi

Apple, AirTag cihazlarının güvenlik ayarlarını değiştirdi

Kuantum kıyameti nedir, endişelenmeli miyiz?

Kuantum kıyameti nedir, endişelenmeli miyiz?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.