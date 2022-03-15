2022 DGS sınavı ne zaman? DGS başvuruları ne zaman? İşte Dikey Geçiş Sınavı tarihi ve detaylar!

Eğitimlerini lisans düzeyinde tamamlamak isteyen binlerce vatandaş DGS hazırlıklarını sürdürüyor. 2022 yılında DGS Temmuz ayında gerçekleştirilecek. İlgiyle takip edilen sınav için başvuru süreci de kısa süre sonra başlayacak. Peki 2022 DGS sınavı ne zaman?

2022 DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 2022 senesinde DGS 3 Temmuz tarihinde yapılacak.

2022 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversite eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla yükseltmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili beklenen açıklamalar yapıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar ile DGS'nin hem ne zaman yapılacağını hem de başvuruların hangi tarihlerde alınacağını belli oldu. Dikey Geçiş Sınavı’nın başvuruları 13 Mayıs – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınmış olacak.

2022 DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamamış olan adayların başvuruları ise 31 Mayıs 2022 geç başvuru tarihinde alınacak.

2022 DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

