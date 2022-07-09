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2022 Diyanet’e göre Adana bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Adana Kurban Bayramı namazı saati

09.07.2022 05:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana bayram namazı saati vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Müslüman aleminin günler öncesinden hazırlık yaptığı Kurban Bayramı geldi. Bununla beraber milyonlarca Müslümanın gündemindeki ilk konu, 'bayram namazının saat kaçta kılınacağı' oldu. Peki 2022 Diyanet’e göre Adana bayram namazı saat kaçta kılınacak? Adana Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte merak edilenler...

2022 Diyanet’e göre Adana bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Adana Kurban Bayramı namazı saati

Adana'da yaşayan vatandaşlar 9 Temmuz Cumartesi bayram namazı saatini araştırmaya koyuldu. Bayram namazı saatleri Diyanet tarafından il il paylaşıldı. Peki 2022 Diyanet’e göre Adana bayram namazı saat kaçta kılınacak? Adana Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte merak edilenler...

ADANA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet tarafından paylaşılan bilgiye göre Adana'da yaşayan vatandaşlar bayram namazını saat 06.00'da kılacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? İŞTE DİYANET BİLGİSİ

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.


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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bayram namazı Adana
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