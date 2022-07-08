2022 Diyanet Kütahya, Kırşehir, Malatya bayram namazı saatleri kaç? Kütahya, Kırşehir, Malatya Kurban Bayramı namaz saatleri bilgisi

Kütahya, Kırşehir, Malatya illerinin bayram namazı saatleri, Diyanet’in paylaşımıyla belli oldu. Yarın sabah bayram namazı kılacak olan vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırmalarını sürdürüyor. Peki Kütahya, Kırşehir, Malatya şehirlerinde yarın sabahki bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte bayram namazı saatleri Kütahya, Kırşehir, Malatya 2022!
Kütahya'da bayram namazı saatleri, bayram namazı kılacak olan vatandaşlar için açıklandı. Kütahya'da bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06.15'te kılınacak.
Kırşehir bayram namazı saatleri belli oldu. Kırşehir'de ikamet eden vatandaşlar bayram namazını sabah saat 05.59'da kılacak.
Malatya'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. Malatya bayram namazı saati açıklandı. Bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 05.45'de kılınacak.
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