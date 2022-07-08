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  4. 2022 Diyanet Kütahya, Kırşehir, Malatya bayram namazı saatleri kaç? Kütahya, Kırşehir, Malatya Kurban Bayramı namaz saatleri bilgisi

2022 Diyanet Kütahya, Kırşehir, Malatya bayram namazı saatleri kaç? Kütahya, Kırşehir, Malatya Kurban Bayramı namaz saatleri bilgisi

08.07.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın yani 9 Temmuz Cumartesi günü Kurban Bayramı’nın birinci günü, sabah erken saatlerde Kurban Bayramı namazları kılınacak. Kütahya, Kırşehir, Malatya illerinde Kurban Bayramı namazı kılmak isteyen vatandaşların merak konusu bayram namazı saatleri oldu. Diyanetin açıklamasıyla il il bayram namazı saatleri paylaşıldı! Peki Kütahya, Kırşehir, Malatya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Kütahya, Kırşehir, Malatya bayram namazı saat bilgisi...

2022 Diyanet Kütahya, Kırşehir, Malatya bayram namazı saatleri kaç? Kütahya, Kırşehir, Malatya Kurban Bayramı namaz saatleri bilgisi

Kütahya, Kırşehir, Malatya illerinin bayram namazı saatleri, Diyanet’in paylaşımıyla belli oldu. Yarın sabah bayram namazı kılacak olan vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırmalarını sürdürüyor. Peki Kütahya, Kırşehir, Malatya şehirlerinde yarın sabahki bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte bayram namazı saatleri Kütahya, Kırşehir, Malatya 2022!

KÜTAHYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kütahya'da bayram namazı saatleri, bayram namazı kılacak olan vatandaşlar için açıklandı. Kütahya'da bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06.15'te kılınacak.

KIRŞEHİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kırşehir bayram namazı saatleri belli oldu. Kırşehir'de ikamet eden vatandaşlar bayram namazını sabah saat 05.59'da kılacak.

MALATYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Malatya'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. Malatya bayram namazı saati açıklandı. Bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 05.45'de kılınacak.

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