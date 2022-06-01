2022 e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS 2022-8 İngilizce sınavı başvurusu nasıl yapılır? Sınav ne zaman, saat kaçta? ÖSYM açıkladı!

2022 e-YDS başvuruları başladı mı? sorusunun yanıtı 1 Haziran 2022 Çarşamba günü ÖSYM'den yapılan açıklama ile yanıt buldu. Sınav süresinin 180 dakika olacağı ve İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da e-sınav uygulama binalarında yapılağı aktarıldı. Peki 2022 e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS 2022-8 İngilizce sınavı başvurusu nasıl yapılır? Sınav ne zaman, saat kaçta? ÖSYM'den yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde...

2022 E-YDS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

E-YDS 2022/8 İngilizce için başvuru süreci, 01 Haziran'da başladı.

Başvuru süreci 16 Haziran 2022'de sona erecek.

Başvurular, ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.

E - YDS 2022-8 İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?

e-YDS 2022/8 İngilizce alanında, 25 Haziran 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak.

Sınav süresinin 180 dakika olduğu aktarıırken; sınava girecek adayların, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.

E - YDS 2022-8 İNGİLİZCE SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar; ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabileceklerdir.

