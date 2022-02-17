2022 EKPSS kura sonuçları nasıl sorgulanır? Engelli memur ataması tercih sonuçları tıkla sorgula! 2022 EKPSS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

2022 EKPSS Memur ataması kura çekiminin canlı olarak ekrana gelmesinin ardından 2022 EKPSS kura sonuçları nasıl sorgulanır? sorusunun yanıtı sınava katılan adaylar tarafından internet üzerinden araştırılmaya başlandı. 2022 EKPSS sınavına giren vatandaşlar yaptıkları tercihlerin ardından ÖSYM'nin internet sitesinden durumlarını öğrenebilecek. 2022 EKPSS kura sonuçları nasıl sorgulanır? sorusunun yanıtına, 2022 EKPSS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve engelli memur ataması ile ilgili ayrıntılara haberimizde yer verdik.

2022 EKPSS KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2022 EKPSS kurası ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 8 Şubat'ta yapılması planan engelli vatandaşların kamu kurumlarına atama töreninin 17 Şubat Perşembe gününe ertelendiği belirtilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası 17 Şubat Perşembe (bugün) kura yöntemi ile EKPSS atamaları yapıldı.

Engelli memur ataması kura çekimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, kura çekimi sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"5-14 Ocak tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2022 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

ENGELLİ MEMUR ATAMASI TERCİH SONUÇLARI

Engelli memur ataması tercih sonuçlarını adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecekler.

Sonuç sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://sonuc.osym.gov.tr/

2022 EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Kura çekimi sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

EKPSS adayları, 2022 EKPSS yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.

EKPSS sonuç sorgulama ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://sonuc.osym.gov.tr/

