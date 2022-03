2022 erkek modasının vazgeçilmezi gömlek tişört kombinleri

Erkekler için gömlek ve tişört kombinlemek çok kolay gibi görünen fakat ince noktalarda ciddi farklar yaratılabilecek alanlardan biri. Detaylara dikkat ederek çok şık bir görünüm elde edebileceğiniz gibi bu detaylar içerisinde yanlış seçimlerle kayıp da olabilirsiniz. Bu nedenle seçimlerinizi yapmadan önce iyi düşünün. Gelişigüzel, son anda yapılan birleşimler yerine eşyalarınızı dolabınızda kombinleyerek önceden planlama yapabilirsiniz. Peki, gömlek tişört kombinlerinde hangi parçaları kullanacağınızı biliyor musunuz? Gelin, birkaç ürünü birlikte inceleyelim.

1. Renk uyumuna dikkat: Defacto Uzun Kollu Gömlek

Gömlek tişört kombinlerinin en önemli noktalarından biri renkleri doğru kullanabilmek. Renk uyumu demek aynı renklerin birlikte kullanılması demek değil tabii. Bunun için ilk olarak zıt renklerin uyumundan yararlanabilirsiniz. İkinci olarak ise yakın renkleri kullanacaksanız ton geçişlerini kullanabilirsiniz. Defacto Oversize Uzun Kollu Gömlek'i içine giyeceğiniz beyaz ya da krem tonlarında bir tişörtle kombinleyebilirsiniz. Jean kotlarla oldukça hoş görünecek bu gömlekle günlük, rahat bir tarz yaratmanız mümkün.

2. Tişört ve gömlekte desen meselesi: slim fit gömlekler

En sık yapılan hatalardan biri gömlek ve tişört desenlerini doğru belirlememek. Gömlek tişört kombini yapıyorsanız her ikisinin de desenli olmamasına özen göstermelisiniz. Öncelikle hangisini desenli tercih edeceğinize karar verebilirsiniz. Eğer tişörtünüz desenliyse üzerine düz bir gömlek tercih edebilirsiniz. Oduncu gömleği tarzı, ekose desenli bir gömlek tercih ettiyseniz de tişörtünüz sade olmalı. Böylece gözü yoran bir görüntü yaratmamış olacaksınız. Örneğin; NG Giyim'in kareli oduncu gömleğinin içine desenli bir tişört giyerseniz bu durum ciddi bir görüntü karmaşası yaratabilir. Öte yandan düz beyaz bir tişörtün gömlekle ne kadar şık durduğunu görüyorsunuz.

3. Kot gömleğin tarzını kullanın: Levi's Kot Gömlek

"Kot kumaş, gömlek seçimlerinde bir istisnadır." diyebiliriz. Çoğu zaman her kombin ile uyum sağladığı için zor zamanlarınızın kurtarıcısı olarak onları tercih edebilirsiniz. Genellikle her renk tişörtle güzel bir görünüm yakalayabilirsiniz. Desenli veya desensiz tişört kullanım kuralını kot gömlekler için biraz esnetebilirsiniz çünkü her iki tişört de kot gömlekler ile kullanılabilir. Levi's Kot Gömlek klasik tarzıyla tüm kombinlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday. Ürünü renkli ve baskılı tişörtlerle kullanabileceğiniz gibi basic ürünlerle çok daha sade ve havalı bir görünüm elde edebilirsiniz.

4. Aman yakalara dikkat: Koton Siyah Tişört

Gömlek içine asla yakalı bir tişört tercih etmeyin. Her zaman için bisiklet ya da V yaka parçaları tercih edin ki gereken şıklığı yakalayabilesiniz. Eğer havalar daha serinse gömlek içinde boğazlı kazak seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz. Gömlek tişört kombini yaparken gün içerisinde gömleği çıkarıp sadece tişörtle kalabileceğinizi de unutmayın. Tek olarak kullanmaktan hoşlanmayacağınız tişörtleri bu nedenle mümkün olduğu kadar bu kombinlerde tercih etmemeye özen göstermelisiniz. Koton Bisiklet Yaka Siyah Tişört, her gömleğinizin içine rahatlıkla giyebileceğiniz hem uygun fiyatlı hem şık bir ürün.

5. Hava durumuna göre kombinlerinizi ayarlayın: keten gömlek

Gömlek-tişört kombinlerinizi yaparken kullandığınız parçaların kumaşlarına özellikle dikkat etmek oldukça önemli. Bu açıdan gömlek kumaşının tişörtten daha kalın olduğu bir kombin her zaman için daha uygun. Aksi halde gömlek üzerinizde pot durabilir ve rahatınız bozulabilir. Bu noktayı hatırlattıktan sonra ürün önerimize gelelim. Çok sıcak havalarda ince bir tişört ile New Artist Keten Erkek Gömlek'i tercih edebilirsiniz. Keten kumaşı ile bu ürün, sıcakta terletmeyeceği ve pamuklu kumaşlara göre çok daha ince olduğu için yaz ayları için çok daha iyi bir seçenek. Bununla birlikte sıcak havalarda New Artist Keten Gömlek gibi açık renkli gömlekleri tercih etmek sizi daha rahat ve şık hissettirecek.

6. Bulunduğunuz yere uyum sağlayın: oduncu gömlek

Erkeklerin kıyafet tercihlerinde keskin bazı çizgiler olabileceğinden bahsetmiştik. Aslında bahsettiğimiz konu bulunduğunuz yere göre uygulayabileceğiniz "dress code"lar. Yani hangi ortamda hangi kıyafeti tercih edeceğinizin kararını doğru vermekten bahsediyoruz. Örneğin daha resmi bir yere gidecekseniz gömleğinizin düğmelerini ilikleyerek salaş görünümünüzden biraz uzaklaşabilirsiniz. Öte yandan daha serbest bir giyim tercih edebileceğiniz bir yerde Mavi Sima Erkek Oduncu Gömleği tarzında bir gömlek kullanabilirsiniz. Önünü açarak spor bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu detaylara bulunduğunuz yere göre dikkat etmeye çalışabilirsiniz.

7. Eksikleri tamamlamayı unutmayın: Levi's Erkek Tişört

İyi bir kombin için gardırobunuzdaki eksiklikleri tamamlamayı unutmayın. Gömlekleriniz ile kombinleyebileceğiniz tişörtler dolabınızda hazır olursa kolayca kendi tarzınızı yaratabilirsiniz. Levi's markasının klasik model tişörtü, bu konuda çok işinize yarayacak bir parça. Ürün, farklı renk gömlekler ile uyum sağlayacağından kombin yapmakta da hiç zorlanmayacaksınız. Yumuşak pamuk yapısı terletmiyor. Bu sayede de gömleği çıkardığınızda herhangi bir ter izi ile karşılaşmanız oldukça düşük olasılık. Bisiklet yaka olmasıyla da hem kullanım kolaylığı hem gömlek kombinlerini tamamlama açısından oldukça iyi bir seçim. Büyük marka logoları yerine bu modeldeki gibi minimal logolu tişörtleri tercih ederseniz gömlek içine giydiğinizde daha şık bir görüntü elde edebilirsiniz.

8. En önemlisi doğru bedeni bulmak

Gömlek-tişört kombinlerinde şık görünmek için kendi vücudunuza uygun giyinmek çok önemli. Sadece gömlek tişört kombinleriniz için değil, dolabınızdaki tüm kıyafetler için bunu dikkate almalısınız. Kendi bedeniniz derken oversizedan uzak durmaktan bahsetmiyoruz aslına bakarsanız. Eğer salaş bir görünüm elde etmek istiyorsanız elbette oversize tercih edebilirsiniz; fakat onun da bedeninize uyması gerektiğini atlamayın. Trendyol Man Haki Gömlek, oversize olsa da üzerinize tam oturuyor ve formunuzu vurguluyor. Bu nedenle tam bedeninizi alabilirsiniz. Omuzlarınız genişse slim fit modelleri tercih edebilir, daha dar omuzlara sahipseniz biraz daha bol kesim gömlekleri tercih edebilirsiniz.

9. Sıra geldi tişört bedenine: Defacto Bisiklet Yaka Tişört

Tişört bedeniniz gömlek bedeninize göre farklılık gösterebilir. Örneğin; oversize bir gömlek tercih ediyorsanız içine çok geniş bir tişört giydiğinizde bu aşırı salaş hatta dağınık görünebilirsiniz. Bunun yerine eğer gömlek bedeniniz büyükse tişört kesiminizin slim fit olmasına dikkat edebilirsiniz. Dilerseniz gömleğinizin birkaç düğmesini ilikleyerek de kullanabilirsiniz. Defacto Slim Fit Basic Bisiklet Yaka Tişört, oversize gömleklerin içine giymek için çok uygun. Vücut yapınızı ortaya çıkaracağı için ürünü tam bedeninize göre satın alabilirsiniz. Bu tarz düz renkli tişörtler hem tekli kullanımlarda hem gömlek-tişört kombinlerinde her zaman en iyi tercih.

10. Bu bir dramdır: renge karar verememek

Bazen gömleğin içine hangi renk tişört giymeniz gerektiği konusunda tereddüt edersiniz. Ne kadar zor olabilir ki diyebilirsiniz. Fakat yanlış renkte tişört seçimi, kombinlerinizin estetik görünümünü bozabilir. Bu gibi durumlarda gömleğin genel çizgilerini içeren düz bir tişört tercih edin. Eğer gömleğiniz kaldırıyorsa birkaç rengi içinde barındıran renkli tişörtleri tercih edebilirsiniz. Build for Your Navy Erkek Tişörtü, hem eğlenceli bir seçim hem birçok kombin için uygun. Böyle bir tişörtün üzerine turuncu veya beyaz tonlarında bir gömlek kullanabilirsiniz.