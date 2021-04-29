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2022 Honda Civic Sedan tanıtıldı! İşte yeni Civic'in tasarımı ve özellikleri

29.04.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honda, yeni Civic Sedan'ı tüm detaylarıyla ortaya çıkardı. Daha önce prototip biçiminde tanıtımı yapılan 2022 Honda Civic Sedan, sadeleşen tasarımıyla dikkat çekiyor.

2022 Honda Civic Sedan tanıtıldı! İşte yeni Civic'in tasarımı ve özellikleri

Honda Civic, Japon otomobil üreticisinin en çok bilinen modellerinden biri. Her neslinde dikkat çeken tasarım değişiklikleriyle gelen Honda Civic ailesi, şimdi 11. nesile güncellendi. Honda, Kasım 2020'de prototipini gösterdiği 2022 Honda Civic Sedan'ı resmen tanıttı.

Honda Civic Sedan-1

İŞTE 2022 HONDA CIVIC SEDAN

Yeni Honda Civic Sedan'ın tasarımında Honda stilistlerinin ve mühendislerinin emeği bulunuyor. "Man-Maximum, Machine-Minimum" yaklaşımıyla tasarlanan 11. nesil Honda Civic Sedan, bir önceki nesle nazaran daha sade bir tasarıma bürünmüş durumda. Alçak bir kaput ve ön çamurluklara sahip olan otomobilin aks mesafesi 35 mm, toplam uzunluğu ise 33 mm kadar artırılmış.

Honda Civic Sedan-2

İÇ MEKANDA İYİLEŞTİRMELER VAR

2022 Honda Civic Sedan'ın iç mekanında ise bizleri teknolojik ve ikonik iyileştirmeler karşılıyor. Burada ön konsolda havalandırma çıkışlarını gizleyen metal bir parça görülüyor. Bu otomobilin ikonik iyileştirmelerinden biri oluyor ve yeni Civic Sedan'a bir retro havası kazandırıyor.

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Teknolojik tarafa bakacak olursak: Otomobilin LX, Sport ve EX donanım seçenekleri, 7 inçlik renkli LCD ekran ile geliyor. ABD'deki en dolu versiyon olan Touring ise 10,2 inçlik LCD dijital gösterge paneli ile süslenmiş.

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YENİ HONDA CIVIC SEDAN'IN MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Honda Civic Sedan, LX, Sport, EX ve Touring donanım paketleri ile geliyor. 2.0 litrelik dört silindirli atmosferik benzinli motor, LX ve Sport donanımlarıyla birlikte sunuluyor. Bu motorun 160 bg güç ve 187 Nm tork üretebildiğini belirtelim. EX ve Touring donanım paketlerde ise 1.5 litrelik VTEC Turbo motor yer alıyor. Bu motor, CVT şanzıman ile eşleşiyor ve 182 bg güç ile birlikte 240 Nm tork üretebiliyor.

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