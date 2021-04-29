2022 Honda Civic Sedan tanıtıldı! İşte yeni Civic'in tasarımı ve özellikleri

Honda Civic, Japon otomobil üreticisinin en çok bilinen modellerinden biri. Her neslinde dikkat çeken tasarım değişiklikleriyle gelen Honda Civic ailesi, şimdi 11. nesile güncellendi. Honda, Kasım 2020'de prototipini gösterdiği 2022 Honda Civic Sedan'ı resmen tanıttı.

İŞTE 2022 HONDA CIVIC SEDAN

Yeni Honda Civic Sedan'ın tasarımında Honda stilistlerinin ve mühendislerinin emeği bulunuyor. "Man-Maximum, Machine-Minimum" yaklaşımıyla tasarlanan 11. nesil Honda Civic Sedan, bir önceki nesle nazaran daha sade bir tasarıma bürünmüş durumda. Alçak bir kaput ve ön çamurluklara sahip olan otomobilin aks mesafesi 35 mm, toplam uzunluğu ise 33 mm kadar artırılmış.

İÇ MEKANDA İYİLEŞTİRMELER VAR

2022 Honda Civic Sedan'ın iç mekanında ise bizleri teknolojik ve ikonik iyileştirmeler karşılıyor. Burada ön konsolda havalandırma çıkışlarını gizleyen metal bir parça görülüyor. Bu otomobilin ikonik iyileştirmelerinden biri oluyor ve yeni Civic Sedan'a bir retro havası kazandırıyor.

Teknolojik tarafa bakacak olursak: Otomobilin LX, Sport ve EX donanım seçenekleri, 7 inçlik renkli LCD ekran ile geliyor. ABD'deki en dolu versiyon olan Touring ise 10,2 inçlik LCD dijital gösterge paneli ile süslenmiş.