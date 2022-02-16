2022 İcra sınavı konusunda beklenen açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklama ile Adalet Bakanlığı icra müdür ve icra müdür yardımcılarını seçme sınavı başvuru tarihleri duyuruldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın duyurusunda sınav tarihi, başvuruların nasıl yapılacağı ve sınav ücreti gibi detaylara yer verildi. Bu kapsamda 2022 İcra sınavı ne zaman? Başvurular başladı mı? İcra Müdürlüğü sınav ücreti ne kadar? Şartları nelerdir? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Adalet Bakanlığı icra müdür ve icra müdür yardımcıları seçme sınavına ilişkin detayları sizler için derledik.

2022 İCRA SINAVI NE ZAMAN?

2022 İcra sınavının yapılacağı tarih belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı, 3 Nisan 2022 tarihinde yapılacak.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavı başvuruları başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2022-İcra), 03 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 16 – 23 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının 'Hayat Eve Sığar' internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-İcra kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.”

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adalet Bakanlığı icra müdür ve icra müdür yardımcılarını seçme sınavı başvuru ücreti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile belli oldu.

İcra müdür ve icra müdür yardımcılarını seçme sınav ücreti 300 Türk Lirası olarak duyuruldu.

Adaylar sınav ücretini ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yapabilecekler.

ÖSYM Kartlı Ödeme Sisteminden ödeme yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://odeme.osym.gov.tr/

Sınava girecek adaylar 16-24 Şubat 2022 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 300,00 TL sınav ücreti yatıracaklar. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (450,00 TL) yatıracaklar.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı için başvurular ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak yapılabilecek.

ÖSYM'nin 'Aday İşlemleri Sistemi' sayfası için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://ais.osym.gov.tr/

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

Öte yandan sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-İcra kılavuzunda bulunmaktadır.

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı başvuru kılavızu için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/ICRA/kilavuz16022022.pdf

Adayların, yukarıdaki bağlantıdan kılavuza eriştikten sonra sınava ilişkin detayları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

