2022 Kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği takvimi belli oldu mu? MEB duyurdu! 2022 yılı alan değişikliği takvimi!

MEB tarafından 2022 senesinde yapılacak alan değişikliği için beklenen takvim duyuruldu. Buna göre alan değişikliği başvuruları 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. İşte detaylar...

2022 KADROLU ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ!

Öğretmenler tarafından beklenen alan değişikliği takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi sitede yayınlandı. Söz konusu takvime göre ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında olacak.

Ayrıca yine tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılmış olacak.

Merakla beklenen atamalar ise 1 Mart 2022 tarihinde, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

MEB'DEN AÇIKLAMA

MEB'in yaptığı açıklamaya göre tebligat ve göreve başlama süreci şu şekilde olacak:

"1.Alan değişikliği işlemi yapılmış olan öğretmenlerin kararnameleri Bakanlığımızca sistem

üzerinden il millî eğitim müdürlüklerine, il millî eğitim müdürlükleri tarafından da ilgili okul veya kurum müdürlüklerine gönderilecektir.