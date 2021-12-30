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2022 Kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği takvimi belli oldu mu? MEB duyurdu! 2022 yılı alan değişikliği takvimi!

30.12.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapan alan öğretmen için alan değişikliği takvimi açıklandı. Takvime göre alan değişikliği için başvurular Şubat 2022'de gerçekleşecek. Peki alan değişikliği başvuruları ve atamalar ne zaman?

2022 Kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği takvimi belli oldu mu? MEB duyurdu! 2022 yılı alan değişikliği takvimi!

MEB tarafından 2022 senesinde yapılacak alan değişikliği için beklenen takvim duyuruldu. Buna göre alan değişikliği başvuruları 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. İşte detaylar...

2022 KADROLU ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ!

Öğretmenler tarafından beklenen alan değişikliği takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi sitede yayınlandı. Söz konusu takvime göre ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında olacak.

Ayrıca yine tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılmış olacak.

Merakla beklenen atamalar ise 1 Mart 2022 tarihinde, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

MEB'DEN AÇIKLAMA

MEB'in yaptığı açıklamaya göre tebligat ve göreve başlama süreci şu şekilde olacak:

"1.Alan değişikliği işlemi yapılmış olan öğretmenlerin kararnameleri Bakanlığımızca sistem
üzerinden il millî eğitim müdürlüklerine, il millî eğitim müdürlükleri tarafından da ilgili okul veya kurum müdürlüklerine gönderilecektir.

  1. Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenlere okul/kurum müdürlüklerince tebligat yapılacak ve tebligata ilişkin belge okul veya kurum müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.
  2. Ayrılma ve başlama işlemleri E. Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen tarih itibarıyla gerçekleştirilecektir"
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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
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