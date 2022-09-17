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2022 KPSS sınav duası! KPSS sınavı öncesi okunması gereken en etkili duaları hangileri? İşte başarı ve sınav duaları

17.09.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sınavına saatler kala, sınavdan önce okunması gereken dualar araştırılıyor. KPSS sınav duası ile adaylar ve yakınları emeklerinin karşılığını almayı dilemek istiyor. En etkili başarı ve zihin açıklığı dualarını sizler için derledik. Peki 2022 KPSS sınavı öncesi okunması gereken en etkili duaları hangileri? İşte başarı ve sınav duaları...

2022 KPSS sınav duası! KPSS sınavı öncesi okunması gereken en etkili duaları hangileri? İşte başarı ve sınav duaları

KPSS sınavından önce okunması gereken dualar zorlu süreçte çocuklarına ve yakınlarına manevi destek sağlamak isteyen binlerce kişi tarafından tercih edilecek. Okunacak dualarla işlerin yolunda gitmesi ve kolaylık sağlanması için dualar edilecek. Peki KPSS sınavından önce hangi dualar okunabilir?

SINAVDAN ÖNCE OKUNACAK DUA, SURE HANGİSİDİR?

Sınavdan önce okunacak bazı dualar zihin açıklığı ve başarıya katkıda bulunabilir.

Bazı etkili sınav duaları ve anlamları şu şekilde:

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (İsra suresi 80. ayet)

DUA ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr”

DUA ANLAMI:“Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır”

-“Allahümme hır li vehter li. Vela teklini ala ihtiyari.”

DUA ANLAMI: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)


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