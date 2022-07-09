2022 Kurban Bayramı saat kaçta kılınacak? Elazığ, Erzincan, Eskişehir Kurban Bayramı namaz saatleri bilgisi 2022 Diyanet!

“Elazığ, Erzincan, Eskişehir Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?” sorusu Kurban Bayramı öncesinde birçok kişi tarafından araştırılıyor. 9 Temmuz sabahı vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın edecekler. Diyanet bayram namazı saati bilgisini paylaştı. Peki Elazığ, Erzincan, Eskişehir illerinde bayram namazı saat kaçta? İşte diyanet 2022 Elazığ, Erzincan, Eskişehir Kurban Bayramı namazı saatleri...

ELAZIĞ'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Elazığ bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namazı takvimine göre, Elazığ'da bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 05.40'ta kılınacak.

ERZİNCAN'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Erzincan'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. Diyanet tarafından paylaşılan bilgilere göre Erzincan'da bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 05.36'da kılınacak.

ESKİŞEHİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Eskişehir'de bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak edilen bilgiler arasında yer alıyor. Eskişehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı. Buna göre Eskişehir'de bayram namazı sabah saat 06.12'de kılınacak.

