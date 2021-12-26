2022 LGS sınavı ne zaman? MEB duyurdu! Liselere Geçiş Sınavı ne zaman?

LGS sınavının tarihi ilan edildi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlen sınav her yıl 8. sınıf öğrencilerinin gündeminde bulunuyor. Peki 2022 yılında LGS sınavı ne zaman?

2022 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Başkent Kulisi isimli programda Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı. Bakan Özer'in açıklamalarından bazı önemli kısımlar şöyle oldu:

"Meslek eğitimi ülkelerin kalkınmalarında en önemli araç. Eğer siz mesleki eğitimi dizayn etmezseniz, mezunların iş hayatına girdiklerinde eksikleri ortaya çıkar. Bizim MEB olarak en önem verdiğimiz tür mesleki eğitim. Özellikle burada yaptığımız en önemli kırılma noktası. İşverenlerin bu eğitimlerin her noktasında olması. Tüm sektör temsilcilerinin hepsini eğitim her noktasına dahil ettik. Sürekli bir yenilenme içerisindeyiz. Mesleki eğitimin kalitesiyle ilgili işverenlerle birlikte planlıyoruz. İşverenler başarılı öğrencilere burs takviyesinde bulunuyorlar ve mezun olduklarında istihdam sağlıyorlar.

Kat sayı sorunu da mesleki eğitimlerde büyük sorun yarattı. Şimdi gelinen noktada görüyoruz ki mesleki eğitimde öğrenciler yönelmeye başladılar. Ankara Fen lisesiyle aynı puanda ASELSAN mesleki lise öğrenci aldı. Mesleki eğitimde bir dönüşüm başladı. 99 kat sayısındaki uygulama 10 yılın üzerinde uygulandı. Ve bu travma yavaş yavaş toparlanıyor."

