2022 MSÜ SONUÇLARI! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

MSÜ tercih sonuçları öğrenciler tarafından merak ediliyor. 27 Mart’ta gerçekleştiren 2022 MSÜ tercihleri 18-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. MSÜ tercihlerini yapan askeri okul adayları 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacağını araştırıyor. MSÜ adayları, MSÜ tercihler ne zaman açıklanacak 2022? sorularına yanıt arıyor.İşte MSÜ tercih sonuçlarına dair merak edilenler...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercihleri 18 Nisan başladı, 13 Mayıs 2022 saat 23:59'da son buluyor. ÖSYM'den MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama yok. Geçen yıl tercihler 19 Mayıs'ta son bulmuş sonuçlar 11 Haziran'da açıklanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2022'de sonuçların 5 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

MSÜ ADAY İLANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi, başvuruların değerlendirilme işlemlerini ve başvurusu kabul edilen adayların ilanını 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

