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  4. 2022'nin en şiddetli üçüncü güneş patlaması... Atlantik Okyanusu'nu vurdu, NASA'nın yakaladığı görüntü şaşkına çevirdi!

2022'nin en şiddetli üçüncü güneş patlaması... Atlantik Okyanusu'nu vurdu, NASA'nın yakaladığı görüntü şaşkına çevirdi!

08.05.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş'te şiddetli bir güneş patlaması yaşandı. Dev yıldızı sürekli izleyen NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, (Solar Dynamics Observatory) "X1.1" olarak sınıflandırılan patlamanın bir görüntüsünü yakaladı. Aynı zamanda 2022'nin en şiddetli üçüncü güneş patlaması olarak değerlendirilen patlamanın Atlantik Okyanusu üzerinde radyo sinyallerini kesintiye uğrattığı öğrenildi.

2022'nin en şiddetli üçüncü güneş patlaması... Atlantik Okyanusu'nu vurdu, NASA'nın yakaladığı görüntü şaşkına çevirdi!

Güneş'in yüzeyinde şiddetli bir güneş patlaması oldu. NASA ise bu patlamanın çarpıcı görüntülerini yakalamayı başladı. Patlamanın görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi...

2022'NİN EN ŞİDDETLİ ÜÇÜNCÜ GÜNEŞ PATLAMASI!

NASA'nın aktardığına göre; Güneş, 3 Mayıs'ta zirveye ulaşan şiddetli bir güneş patlaması yaydı. Güneş'i sürekli izleyen NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory) olayın bir görüntüsünü yakaladı.

ScienceAlert'in haberine göre ise NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory) tarafından görüntülenen patlama, Güneş'in sol alt kısmındaki bir güneş lekesinde meydana geldi.

Bu patlama "X1.1" olarak kategorilendirildi. Aynı zamanda 2022'nin en şiddetli üçüncü güneş patlaması olarak değerlendirildi.

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NASA'DAN PAYLAŞIM GELDİ

NASA, kozmik olaydan sonra Twitter'da "Güneş patlamaları güçlü radyasyon patlamalarıdır. Bir patlamadan savrulan zararlı radyasyon, Dünya yüzeyindeki insanları fiziksel açıdan etkileyemez çünkü gezegenin atmosferinden geçemez. Ancak yeterince yoğun olduğunda GPS ve iletişim sinyallerinin iletildiği katmanı bozabilir." yazdı.

O BÖLGEDEKİ RADYO SİNYALLERİNİ ETKİLEDİ

Güneş patlamaları nedeniyle Dünya'da radyo sinyallerinde kesintiler oluşabiliyor. Bu kesintiler şiddetine göre R1'den R5'e kadar sınıflandırılıyor. Söz konusu haberde ise bu son patlamanın Atlantik Okyanusu üzerinde R3 seviyesinde bir kesintiye neden olduğu belirtildi.

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