2022'nin en şiddetli üçüncü güneş patlaması... Atlantik Okyanusu'nu vurdu, NASA'nın yakaladığı görüntü şaşkına çevirdi!

Güneş'in yüzeyinde şiddetli bir güneş patlaması oldu. NASA ise bu patlamanın çarpıcı görüntülerini yakalamayı başladı. Patlamanın görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi...

NASA'nın aktardığına göre; Güneş, 3 Mayıs'ta zirveye ulaşan şiddetli bir güneş patlaması yaydı. Güneş'i sürekli izleyen NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory) olayın bir görüntüsünü yakaladı.

ScienceAlert'in haberine göre ise NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory) tarafından görüntülenen patlama, Güneş'in sol alt kısmındaki bir güneş lekesinde meydana geldi.

Bu patlama "X1.1" olarak kategorilendirildi. Aynı zamanda 2022'nin en şiddetli üçüncü güneş patlaması olarak değerlendirildi.

NASA, kozmik olaydan sonra Twitter'da "Güneş patlamaları güçlü radyasyon patlamalarıdır. Bir patlamadan savrulan zararlı radyasyon, Dünya yüzeyindeki insanları fiziksel açıdan etkileyemez çünkü gezegenin atmosferinden geçemez. Ancak yeterince yoğun olduğunda GPS ve iletişim sinyallerinin iletildiği katmanı bozabilir." yazdı.

